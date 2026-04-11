¡Regreso con espectáculo! América prepara  sorpresa para sus aficionados que acudan al estadio Banorte

El Club América marca este sábado su retorno oficial al coloso de Santa Úrsula, ahora denominado Estadio Banorte, tras un periodo de casi dos años de ausencia debido a las obras de remodelación rumbo a la Copa del Mundo 2026. Para conmemorar el reencuentro con su afición en la jornada 14 del Clausura 2026, la directiva azulcrema ha lanzado una dinámica tecnológica que busca integrar a los asistentes en la atmósfera del Clásico Joven.

A través de sus canales oficiales, la institución informó que los aficionados deberán mantenerse atentos a las pantallas gigantes del estadio durante el encuentro. En ellas aparecerá un código QR que, al ser escaneado con dispositivos móviles, desplegará instrucciones específicas para que el público participe activamente en un show de luces coordinado. La activación pretende aprovechar el nuevo sistema de iluminación y conectividad del recinto para generar una experiencia inmersiva desde las tribunas.

Un regreso a casa complicado

Este compromiso ante Cruz Azul no sólo representa una urgencia deportiva para las Águilas en la tabla general, sino también el regreso a la cancha donde disputaron su última final en el Clausura 2024. El estadio, que reabrió sus puertas hace apenas dos semanas para recibir a la Selección Mexicana, presenta una cara modernizada que incluye áreas de hospitalidad renovadas y una infraestructura digital actualizada.

Con el aforo completo y la expectativa de un recinto que compartirá localía con Cruz Azul y Atlante, el América busca que su "regreso a casa" trascienda lo futbolístico mediante herramientas digitales que involucren directamente a los miles de seguidores presentes en el antiguo Estadio Azteca.