‘Memo’ Ochoa regresó a la titularidad; Jajá le hizo dos goles en Copa de Chipre

Guillermo ‘Memo’ Ochoa regresó a la titularidad con el AEL Limassol, aunque el mexicano no fue factor para evitar la derrota de su equipo por 1-2 sobre el Pafos en la ida de las semifinales de la Copa de Chipre. El portero tuvo minutos de cara al Mundial 2026.

‘Memo’ Ochoa, de 40 años, no tuvo actividad en la Selección Mexicana durante los amistosos contra Portugal y Bélgica. En su regreso con el AEL Limassol, tampoco vio acción en Liga el pasado fin de semana.

El Pafos se puso adelante en los primeros minutos del encuentro. Ayudado con el VAR, el árbitro central marcó una mano en el área tras un tiro libre directo. El brasileño Jajá engañó a ‘Memo’ Ochoa en el cobro de la pena máxima, mandando el balón hacia el costado izquierdo al 10’.

El delantero del Pafos mostró su contundencia nuevamente, había vencido al exportero del América, pero su tanto fue invalidado por fuera de juego al 18’.

Jajá fue un constante peligro y aprovechó la desatención de la defensa, que no cortó un servicio raso que se paseó por el área para empujarlo y hacer el 0-2 al 37’.

El AEL Limassol descontó en tiempo añadido del primer tiempo. Un remate de cabeza no fue tan efectivo, pero sirvió para un pase donde Zakaria Sarjo Sawo controló y definió con un remate cruzado para hacer el 1-2 al 45+3’.

¡Ochoa! El brasileño Anderson tuvo el tercero, pero su remate fue rechazado por el mexicano con la pierna derecha al 70’.

El AEL Limassol se fue en busca del empate, pero no tuvo la contundencia para hacerlo. El portero del Pafos contó con fortuna, luego de un remate que se estrelló en el poste izquierdo al 90+1'.

Anderson Silva estuvo a punto de incrementar la ventaja, pero su remate de cabeza pasó a un costado cuando estaba frente a la portería de 'Memo' Ochoa al 90+3'.

En Liga, el AEL Limassol se encuentra en ‘playofss’ en la lucha por no descender. Es el mejor sembrado y podría permanecer en la máxima categoría.