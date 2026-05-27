Un intratable Novak Djokovic vence a Royer y avanza en Roland Garros 

A sus 39 años, Novak Djokovic sigue escribiendo historia en Roland Garros. El serbio demostró una vez más por qué es considerado uno de los más grandes de todos los tiempos.

A pesar de los años pasan, el número 3 del mundo mostró un dominio táctico y físico que dejó claro que sigue siendo un serio candidato al título en París.

Djokovic durante su partido contra Valentin Royer en Roland Garros REUTERS

Royer resiste, pero Djokovic avanza a tercera ronda

Novak Djokovic no dio opciones a Valentin Royer en la segunda ronda de Roland Garros 2026 y se llevó la victoria en cuatro sets 6-3, 6-2, 7(9)-(7)6 y 6-3. Desde el principio, el serbio impuso su ritmo sobre la arcilla, rompiendo el servicio del local y tomando rápidamente ventaja en el primer set, que cerró por 6-3.

En el segundo set, Djokovic elevó aún más su nivel. Con devoluciones agresivas y una gran movilidad, logrando un 6-2 contundente. Royer, visiblemente superado, cometió varios errores no forzados ante la presión constante del veterano, quien mostró su mejor versión desde el fondo de la pista.

Uno de los mejores momentos llegó en el tercer set, cuando Djokovic, con el marcador 1-1, encadenó varios puntos espectaculares con passing shots y voleas precisas. Sin embargo, ante el aliento de su gente, Royer resistió y logró llevar el partido a un tie break formidable, para ganar el tercer asalto por 7(9) - (7)6.

El triunfo de Novak Djokovic se consumó en el cuarto set. A pesar de que Valentin volvió a competir a un gran nivel, la calidad del serbio salió adelante y con golpes formidable, consumó la victoria (6-3) del partido.

Djokovic enfrentará a un rival peligroso en tercera ronda

Tras su convincente victoria, Novak Djokovic se medirá ante el ganador del duelo entre el italiano Matteo Arnaldi y el griego Stéfanos Tsitsipás.

Djokovic enfrentará en tercera ronda al ganador entre Arnaldi vs Tsitsipás REUTERS

Este cruce representa un nuevo desafío, ya que Arnaldi ha mostrado un buen nivel en arcilla esta temporada y podría complicar las cosas si Djokovic no mantiene el alto estándar mostrado ante Royer.

A sus 39 años, Djokovic sabe que cada partido en Grand Slam es una final. Su experiencia le da una ventaja clara, pero deberá estar atento y ser consistente para que Nole pueda soñar con un nuevo título en París.