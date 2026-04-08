América toma el Estadio Banorte: el  Coloso de Santa Úrsula ya luce los colores de las Águilas

El Coloso de Santa Úrsula cambió de piel y de nombre, pero no de dueño simbólico. A menos de dos semanas de su reinauguración, el Estadio Banorte ya proyecta en sus nuevas pantallas exteriores los colores del Club América. Una señal clara de quién marca territorio en el inmueble más icónico del futbol mexicano.

De acuerdo con un video difundido por Juan Carlos Zúñiga, se observa como las nuevas pantallas proyecta colores y logo del América.

El regreso no es menor. América volverá a jugar en su casa este sábado en la Jornada 14 frente a Cruz Azul, el mismo rival al que derrotó en la final del Clausura 2024. Desde aquella noche, el equipo no había pisado el estadio en partido oficial. Un estadio en transición

La reapertura del recinto el 28 de marzo no significó el final de las obras, sino el inicio de una nueva etapa. El inmueble, histórico por albergar dos finales de Copa del Mundo, se encuentra en plena transformación de cara al Mundial 2026.

Entre los cambios más visibles está la sustitución de butacas y la renovación de zonas clave. La razón no es estética. Las políticas de la FIFA prohíben cualquier tipo de publicidad que no corresponda a patrocinadores oficiales durante el torneo, lo que obliga a rediseñar espacios completos del estadio.

El cambio de nombre también forma parte de esa lógica comercial. Aunque para la afición seguirá siendo el Azteca, la nueva denominación responde a acuerdos de patrocinio en un momento estratégico previo al Mundial.

El regreso con polémica

El partido ante Cruz Azul llega cargado de expectativa, pero también de críticas. Los precios de los boletos han generado inconformidad entre aficionados, con entradas que alcanzan los 9 mil pesos y costos de estacionamiento de hasta 1,200.

El tema forma aparte de una tendencia en eventos de alta demanda, donde el espectáculo se encarece en paralelo a la modernización de los recintos. En este caso, el regreso del América a su estadio potencia esa lógica.