México repite oro en remo; Melissa Márquez y Aylin Ibarra dominan el doble par

México volvió a iniciar el día con una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, gracias a la sobresaliente actuación de Melissa Márquez y Aylin Ibarra, quienes conquistaron el primer lugar en la prueba de doble par de remos cortos femenil (W2X) para firmar su segunda presea dorada del certamen.

La embarcación mexicana confirmó su dominio sobre el agua al detener el cronómetro en 7:19.85, una marca que le permitió cruzar la meta con amplia ventaja sobre las cubanas Rayma Ortiz y Loraidis Echavarría, quienes finalizaron con 7:24.46. El bronce quedó en manos de las guatemaltecas Lesli González y Nicolle González, con registro de 7:35.19.

Melissa Márquez y Aylin Ibarra mantienen el paso perfecto

Melissa Márquez y Aylin Ibarra volvieron a demostrar la sincronía y el nivel que las ha convertido en una de las embarcaciones más fuertes de la región. Tras subir al podio un día antes, las representantes mexicanas repitieron la dosis y ampliaron la cosecha dorada del equipo nacional en el remo.

La diferencia de casi cinco segundos sobre la dupla cubana reflejó el control que ejercieron durante toda la competencia, sin permitir que sus rivales pusieran en riesgo una victoria que terminó siendo contundente.

Alexis López y André Simsch suman plata para México

La jornada también dejó una nueva medalla para la delegación mexicana gracias a Alexis López y André Simsch, quienes finalizaron en el segundo lugar de la prueba de doble par de remos cortos masculino (M2X).

Los remeros mexicanos registraron un tiempo de 6:37.38, suficiente para quedarse con la plata. El oro fue para los cubanos Leduar Suárez y Reidy Cardona, quienes dominaron la prueba con 6:32.80, mientras que el bronce correspondió a los venezolanos José Guipe y César Amaris, con 6:39.62.

El remo mexicano buscará ampliar su cosecha

La actividad para Alexis López y André Simsch aún no concluye en Santo Domingo 2026. Ambos volverán a competir el martes en la prueba de cuatro pares de remos cortos, mientras que Simsch también tendrá participación el miércoles en los cuatro sin timonel masculino y posteriormente integrará el equipo de ocho remos cortos masculino.

Con un nuevo oro y una plata en la jornada, México mantiene un paso sólido en el remo y continúa incrementando su cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, consolidándose como una de las delegaciones protagonistas de la disciplina.