Wolverhampton confirma la fecha del regreso de Raúl Jiménez

El regreso de Raúl Jiménez al Wolverhampton está cada vez más cerca. El conjunto inglés confirmó a través de sus redes sociales que el delantero mexicano reportará esta semana a la pretemporada, marcando el inicio de una nueva etapa con el club donde escribió algunas de las páginas más importantes de su carrera.

Los Wolves compartieron un breve video en el que aparecen distintas imágenes del atacante con la camiseta del club y de la Selección Mexicana, acompañado de la frase "Sí, señor", uno de los cánticos más populares que la afición dedicó al goleador durante su primera etapa en Molineux.

La publicación fue acompañada por el mensaje: "De vuelta esta semana. Listo paraescribir más historia", dejando claro que el regreso del mexicano es inminente.

Raúl Jiménez vuelve al club donde se convirtió en ídolo

La primera etapa de Raúl Jiménez en Wolverhampton estuvo marcada por actuacionesque lo consolidaron como uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente de la institución.

Entre sus principales logros destacan:

Máximo goleador del club en la historia de la Premier League, con 40 anotaciones.

57 goles y 23 asistencias en 166 partidos oficiales con la camiseta de los Wolves.

Jugador del Año del club en las temporadas 2018-19 y 2019-20, reconocimiento otorgado por la institución y la afición.

Figura del equipo que consiguió la clasificación a la UEFA Europa League, donde alcanzó los cuartos de final en la temporada 2019-20.

Wolverhampton apuesta nuevamente por Raúl Jiménez

Con su incorporación a la pretemporada, Jiménez buscará recuperar protagonismo en un equipo que ahora afrontará el reto de regresar a la Premier League. Su experiencia, liderazgo y conocimiento del club lo convierten en una de las principales referencias del proyecto para la temporada 2026-27.