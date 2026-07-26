Víctor Velázquez dedica el Campeón de Campeones a la afición de Cruz Azul y ya piensa en otro título

Después de conquistar el Campeón de Campeones 2026, el presidente de Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez, envió un mensaje a la afición celeste para agradecer el apoyo que ha recibido el proyecto de La Máquina y aseguró que el nuevo trofeo pertenece a todos sus seguidores.

El directivo cementero utilizó sus redes sociales para celebrar el triunfo ante los Diablos Rojos del Toluca y destacó la importancia del respaldo de la afición durante el camino que llevó al equipo a sumar un nuevo título.

Familia Cruz Azul: ¡Este trofeo es de todas y todos ustedes! Gracias por impulsar este proyecto que hoy ha conquistado el título de Campeón de Campeones", escribió Velázquez en X.

Cruz Azul ya piensa en la Campeones Cup

Además de celebrar el campeonato, el presidente de La Máquina dejó claro que el club no se conforma con los éxitos recientes y que el siguiente objetivo será levantar laCampeones Cup, torneo en el que enfrentará al campeón de la MLS.

Nuestro próximo objetivo: ¡Campeones Cup! Nos vemos en Miami", agregó el dirigente celeste.

Cruz Azul atraviesa un momento destacado bajo la gestión de Velázquez, luego de conquistar el Clausura 2026 y posteriormente el Campeón de Campeones, consolidándose como uno de los equipos protagonistas del futbol mexicano.