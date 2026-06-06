Messi y Mbappé van por récord histórico en el Mundial 2026 

Estamos a solo días del inicio del Mundial 2026, el torneo más grande del futbol y que promete emociones fuertes desde el primer partido.

En un certamen donde los delanteros brillan bajo los reflectores, dos nombres capturan especialmente la atención de los aficionados: Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Destacan que Messi se ganó el respeto y admiración de todos Reuters

La expectativa es enorme. Argentina llega como una de las grandes favoritas y Francia, con su potencia ofensiva, aspira nuevamente a lo más alto.

Messi y Mbappé, a un paso del récord de Klose

En esta edición de la Copa del Mundo, es aún más prometedora para Leo Messi y Kylian Mbappé, ya que ambos jugadores están a sólo tres y cuatro goles, respectivamente, del récord absoluto de goles en la historia de los Mundiales, que ostenta el alemán Miroslav Klose con 16 tantos.

El astro argentino acumula 13 goles en cinco participaciones mundialistas, mientras que el francés registra 12 en apenas dos ediciones, una cifra impresionante.

Messi, con su inteligencia y visión de juego, y Mbappé, con su velocidad y definición letal, tienen ante sí la posibilidad real de igualar o superar la marca del exdelantero germano en esta edición.

Si alguno de ellos logra una gran actuación y Argentina o Francia llegan lejos en el torneo, el récord podría caer. Sería un hito que marcaría un antes y un después en la historia del futbol, consolidando aún más la leyenda de estos dos cracks contemporáneos.

Kylian Mbappe no pudo lucir en el mediotiempo que tuvo para jugar con Francia. AFP

El último baile de Messi y el ascenso de Mbappé

Este será el último Mundial de Lionel Messi, quien a sus 38 años buscará cerrar su carrera mundialista de manera dorada. Argentina es una de las grandes favoritas al título y Leo sueña con ser bicampeón del mundo, algo que pocos han logrado en la era moderna.

Por su parte, Kylian Mbappé, ya consolidado como capitán de Francia, tiene todas las miradas puestas sobre él. Con solo 27 años, cada gol que marque en este torneo elevará exponencialmente su figura como goleador histórico.

Mbappé tiene la oportunidad de convertirse en el nuevo rey de los delanteros mundialistas y liderar a Les Bleus hacia un nuevo título.

Máximos goleadores en Mundiales