Regla de Menores Clausura 2026: ¿Qué equipos perderían puntos por no cumplir?

La fase regular del Clausura 2026 entró en su recta final y, mientras algunos equipos ya duermen tranquilos, los denominados "cuatro grandes" y los clubes con las nóminas más altas están bajo la lupa. La Liga MX publicó la actualización de la Tabla de Participación de Menores tras la Jornada 13, y el panorama es preocupante para las instituciones que priorizan la veteranía sobre la juventud.

Minutos de menores en el Clausura 2026 tras la Jornada 13. Foto de X: @LigaBBVAMX

A diferencia de Chivas, que lidera este rubro con 2793 minutos, equipos como América, Cruz Azul, Toluca y Tigres todavía tienen una deuda pendiente con el reglamento. Si estos clubes no alcanzan la meta de los 1170 minutos obligatorios, se enfrentarán a una reducción de puntos que podría cambiar drásticamente el acomodo de la Liguilla.

LOS GRANDES EN LA CUERDA FLOJA: AMÉRICA Y CRUZ AZUL BAJO PRESIÓN

A pesar de su buen paso en el torneo, el América y Cruz Azul no logran sacudirse la presión de los juveniles. Las Águilas registraron apenas 1006 minutos, lo que significa que todavía deben cubrir 164 minutos en las últimas cuatro fechas. El cuerpo técnico de André Jardine tendrá que mover sus piezas con inteligencia para no arriesgar el liderato por un descuido administrativo.

Once titulares de Cruz Azul ante Pachuca. Mexsport

Por su parte, la Máquina de Cruz Azul se encuentra en una situación similar, aunque ligeramente más desahogada. Los celestes sumaron 1039 minutos hasta el momento, restándoles apenas 131 minutos para cumplir con la norma. Aunque parece una cifra sencilla de alcanzar, el cierre de torneo tan apretado obliga a Nicolás Larcamón a debutar o dar mayor juego a sus canteranos en partidos donde se juegan la vida. El Toluca, otro de los protagonistas del certamen, también aparece en la lista de morosos con 992 minutos totales, necesitando 178 minutos adicionales para evitar sanciones.

TIGRES: EL CASO MÁS CRÍTICO DEL CLAUSURA 2026

Sin duda alguna, el equipo que camina sobre fuego es Tigres. La institución regiomontana es la más rezagada de toda la Liga MX en cuanto a la confianza en el talento joven. Los de la UANL apenas alcanzaron los 870 minutos, lo que los deja con una pesada losa de 300 minutos por cumplir en los partidos restantes.

Once titular de Tigres ante Xolos de Tijuana. Mexsport

Para un equipo que tradicionalmente apuesta por plantillas de jerarquía y jugadores de renombre, encontrar esos minutos en el cierre de la campaña será un reto mayúsculo. Guido Pizarro deberá decidir si sacrifica el equilibrio de su cuadro titular para meter jóvenes o si se arriesga a una sanción deportiva y económica que manche el historial del club en este 2026.

Mientras escuadras como Puebla, Mazatlán y Necaxa ya "palomearon" este requisito, los equipos con mayor presupuesto sufren para darle espacio a las nuevas joyas del futbol mexicano. El tiempo se agota y el reglamento no perdona a nadie.