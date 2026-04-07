André Jardine encomienda el pase del América en Concacaf a la mística del Estadio Banorte 

André Jardine, entrenador del América, no está alarmado por el gris empate sin goles en la visita al Nashville. Asegura que los suyos recuperarán una mejor versión en el Estadio Banorte, el próximo 14 de abril.

“Creo que América, obviamente, siempre es más fuerte cuando juega en casa. En México tenemos mucha afición y es muy claro, pero en esta competencia el factor local es muy importante, la altura para quien no está acostumbrado es algo que pesa sin duda, más el apoyo de la gente y la motivación de estar en el Estadio Azteca (Banorte), tenemos que tener un ímpetu ofensivo muy grande, muchas ganas de pasar de fase, de triunfar... Viene un partido hermoso la próxima semana”, prometió el brasileño.

Sobre la serie de cuartos de final, André Jardine reconoció la calidad y estilo del Nashville.

“Para mí tiene un gran equipo de verdad, muchos buenos jugadores, no diré alguno porque sería injusto, toda su delantera es bastante fuerte, tienen criterio en el juego, laterales que atacan. Es un equipo muy bien trabajado, sabíamos lo que íbamos a enfrentar, pasamos por la prueba de enfrentar esta cancha (GEODIS Park).

“Es un equipo bastante bien trabajado, con conocimiento entre los propios jugadores. Ya entiendo por qué han hecho un gran torneo local y tienen sus chances, compiten de igual para pasar con nosotros, hay que valorar al rival y hacer lo mejor posible para llevarnos la victoria”, describió Jardine.

También André Jardine aplaudió la labor de sus defensas, luego de descartar por dolencias a Cristian Borja y Kevin Álvarez, ambos laterales.

“Las competiciones ‘mata mata’ hay que saber jugarlas. Hoy era un partido bastante complicado en una cancha donde el rival tiene muchos argumentos, ataca con mucha gente. Era importante tener una solidez defensiva con las bajas de último momento de Borja y Kevin, no fue tan simple organizar al equipo. Hay que valorar el empate. Si aspiramos a algo más en esta competición cuando juegas en casa tienes que hacer prevalecer y nosotros tenemos esa condición, hay que hacer prevalecer el Azteca”, reiteró.

Otra de las ausencias en el terreno de juego fue Brian Rodríguez. El volante uruguayo se quedó en la banca, por decisión táctica.

“Hoy pensamos el partido en defensa para ataque y en el parado táctico nos parecía fundamental tener a un extremo defensivo por el lado derecho. Zendejas no haría el trabajo que Violante hizo de ida y vuelta y profundidad. Zendejas por izquierda nos da un jugador más de medio campo que está acostumbrado a hacerlo por derecha. Fue una opción táctica sin olvidar la importancia de Brian que será fundamental para lo que viene”.