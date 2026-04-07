Real Madrid vs Bayern Múnich, (EN VIVO – Cuartos de final de Champions League)

En portería estará el mítico Manuel Neuer, superviviente de la última eliminatoria victoriosa ante los madridistas, en 2012, como David Alaba, entonces en el Bayern ante un Arbeloa que era jugador merengue

En portería estará el mítico Manuel Neuer, superviviente de la última eliminatoria victoriosa ante los madridistas, en 2012, como David Alaba, entonces en el Bayern ante un Arbeloa que era jugador merengue