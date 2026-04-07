Real Madrid vs Bayern Múnich, (EN VIVO – Cuartos de final de Champions League)
Detalles, imágenes y goles del partido de ida entre el Real Madrid y Bayern Múnich, Cuartos de final de la Champions League
Real Madrid
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Bayern Múnich
por comenzar
En portería estará el mítico Manuel Neuer, superviviente de la última eliminatoria victoriosa ante los madridistas, en 2012, como David Alaba, entonces en el Bayern ante un Arbeloa que era jugador merengue
El 15 veces campeón de Europa vuelve a invocar a su 'modo Champions', luego de caer 2-1 ante el Mallorca en LaLiga. El Real Madrid puede apoyarse en la historia reciente, ya que encadena nueve encuentros sin perder ante el Bayern (7 triunfos y 2 empates) y les ha eliminado en las últimas cuatro eliminatorias entre ambos
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre el Real Madrid y Bayern Múnich, ida de los Cuartos de final de la Champions League!