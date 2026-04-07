Colin Kaepernick publicó su autobiografía: 'La pelea peligrosa'

Colin Kaepernick es una de las figuras más importantes y controversiales que ha visto la NFL en años recientes. Este quarterback, que es biracial y fue adoptado, emergió para convertirse en un antihéroe polarizador. Sin embargo, su legado trascendió el campo de juego. En 2006, en medio de una intensa tensión racial en Estados Unidos, Kaepernick se negó a permanecer de pie durante el himno nacional, optando por arrodillarse como protesta contra la brutalidad policial y la desigualdad racial.

Su acto, consultado con un veterano militar para no ofender al ejército, lo convirtió en el emblema de la lucha antirracista, inspirando a otros atletas y manifestantes. Esta protesta le costó su carrera: se convirtió en agente libre en 2017 y no volvió a jugar profesionalmente desde entonces.

El activista y exquarterback de 49's de San Francisco escribió 'The Perilous Fight' (La pelea peligrosa), que se lanzará 15 de septiembre. Se trata de unas memorias que se publican una década después de que se arrodillara por primera vez sobre el emparrillado. "El mundo ha contado mi historia durante diez años. Ahora es mi turno", refiere Kaepernick para el material promocional del libro.

Su mejor pase

"La gente vio el momento. Pero no vio los años que lo hicieron posible: las preguntas sobre quién era yo, las injusticias que ya no podía ignorar, las voces de aquellos que me precedieron y que yo llevaba conmigo a ese estadio", apunto Kaepernick en un comunicado de prensa difundido este martes.

"El mundo ha contado mi historia durante diez años. Ahora es mi turno". X: @Kaepernick7

"Ese viaje —desde ser un niño negro que navegaba por una identidad para la cual el mundo no siempre hacía espacio, hasta convertirse en un atleta que comprendió que el juego era algo más grande que el fútbol americano— lo moldeó todo. Cuando me arrodillé, no fue un acto repentino".

Kaepernick jugó seis temporadas con los 49ers y contribuyó a llevar al equipo a disputar el Super Bowl XLVII, en 2013, que ganó Baltimore. Sin embargo, la victoria de este exmariscal de campo profesional ocurre en cada protesta, en cada gesto, en cada avance contra la discriminación.

A pesar de su ausencia en la NFL, su postura se reactivó durante las protestas de George Floyd en 2020. Hoy, Kaepernick sigue activo en la promoción de la justicia social.