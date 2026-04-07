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Concachampions: Los Ángeles FC vs Cruz Azul - EN VIVO (Cuartos de Final - Ida)

Sigue EN VIVO el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup entre Los Ángeles FC y Cruz Azul, en nuestro Minuto a Minuto

Por: Enrique López

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Escudos de Los Angeles FC y Cruz Azul en el BMO Field.Foto: Redes Sociales
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Los Ángeles FC
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Cruz Azul
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Concachampions: Los Ángeles FC vs Cruz Azul - EN VIVO (Cuartos de Final - Ida)
34'Tarjeta amarilla para Cruz Azul

Amaury García es amonestado por una falta sobre Heung Min Son

33'¡Casi le cae el segundo a Cruz Azul!

Willer Ditta se equivocó en la salida y Kevin Mier alcanzó a despejar antes de que apareciera Bouanga para definir

30'¡¡¡Goooooooooooooool de Los Ángeles FC!!!

Heung Min Son se barre para rematar un centro de Chounier y abrir el marcador

26'Los Ángeles FC logra posesiones largas con el balón

El equipo de la MLS hilvana más jugadas, pero tampoco inquieta a Kevin Mier

23'Dura entrada y sin tarjeta

Chouniere le pegó fuerte a Gabriel Fernández y se salvó de la amonestación

20'Cruz Azul no se vuelve a acercar al arco contrario

El cuadro celeste tiene el balón, pero no encuentra profundidad

17'Partido muy flojo en el BMO Field

El duelo está muy equilibrado y sin acciones de peligro

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Homero Simpson dormido al ver el LAFC vs Cruz Azul.Foto: Redes Sociales
14'¡Avisa Los Ángeles FC!

Disparo de Denis Bouanga que controla en dos tiempos Kevin Mier

12'Los Ángeles aleja a Cruz Azul

El equipo local consigue hacerse de la pelota y La Máquina ya no juega cerca de su área

9'¡Nuevo aviso de Cruz Azul!

Remate de Gabriel Fernández que atrapa Hugo Lloris

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Omar Campos controlando el balón.Mexsport
6'Centro al área de Los Ángeles FC

Pelota de Agustín Palavecino que no encuentra rematador

4'Cruz Azul se dueña del balón

La Máquina tiene más tiempo la pelota y busca generar peligro

2'Primer aviso de Cruz Azul

Disparo de José Paradela que atrapa sin problemas Hugo Lloris

Primer Tiempo¡¡Comienza el partido entre Los Ángeles FC y Cruz Azul!!
20:00 Hrs¡¡Salen los equipos al campo del BMO Field!!

Los Ángeles FC y Cruz Azul ya realizan el protocolo de la Concacaf Champions Cup

19:30 HrsAlineación de Cruz Azul
19:30 HrsAlineación de Los Ángeles FC
19:10 Hrs¡¡Bienvenidos al partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup entre Los Ángeles FC y Cruz Azul!!

La Máquina buscará tomar ventaja desde su visita al BMO Field, debido a la importancia y valor de los goles de visitante

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