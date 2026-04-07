Concachampions: Los Ángeles FC vs Cruz Azul - EN VIVO (Cuartos de Final - Ida)
Sigue EN VIVO el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup entre Los Ángeles FC y Cruz Azul, en nuestro Minuto a Minuto
Amaury García es amonestado por una falta sobre Heung Min Son
Willer Ditta se equivocó en la salida y Kevin Mier alcanzó a despejar antes de que apareciera Bouanga para definir
Heung Min Son se barre para rematar un centro de Chounier y abrir el marcador
El equipo de la MLS hilvana más jugadas, pero tampoco inquieta a Kevin Mier
Chouniere le pegó fuerte a Gabriel Fernández y se salvó de la amonestación
El cuadro celeste tiene el balón, pero no encuentra profundidad
El duelo está muy equilibrado y sin acciones de peligro
Disparo de Denis Bouanga que controla en dos tiempos Kevin Mier
El equipo local consigue hacerse de la pelota y La Máquina ya no juega cerca de su área
Remate de Gabriel Fernández que atrapa Hugo Lloris
Pelota de Agustín Palavecino que no encuentra rematador
La Máquina tiene más tiempo la pelota y busca generar peligro
Disparo de José Paradela que atrapa sin problemas Hugo Lloris
Los Ángeles FC y Cruz Azul ya realizan el protocolo de la Concacaf Champions Cup
La Máquina buscará tomar ventaja desde su visita al BMO Field, debido a la importancia y valor de los goles de visitante