¿Qué necesita Cruz Azul para remontar y avanzar ante LAFC?

Se manera sorpresiva, LAFC goleó 3-0 a Cruz Azul en la ida de los Cuartos de Final correspondientes a la Concachampions 2026, dejando a La Máquina contra la pared y obligada a una aplastante victoria en el Estadio Cuauhtémoc el próximo martes 14 de abril; estos resultados consumarían su épica remontada.

Con dos goles de David Martínez y uno más de Son Heung-Min, el conjunto estadunidense dio el primer paso hacia las Semifinales de la Concachampions 2026, sin embargo, Cruz Azul cuenta con el partido de vuelta en busca de una épica goleada que los haga soñar con su boleto a la siguiente ronda en busca de revalidar el título.

Será el martes 14 de abril en punto de las 19:00 horas cuando el conjunto de Nicolás Larcamón reciba a LAFC en la cancha del Estadio Cuauhtémoc para definir la eliminatoria.

España y Perú se enfrentarán en el Estadio Cuauhtémoc el lunes 8 de junio. Mexsport

* El ganador entre Cruz Azul y LAFC, se verán las caras en Semifinales frente al vencedor entre Toluca y LA Galaxy.

Cruz Azul por la remontada épica

Con un escenario más complejo que el de América y obligados a anotar, al menos, tres goles para mantenerse con vida en el certamen que da acceso a la Copa Intercontinental 2026 y al Mundial de Clubes 2029 para el campeón, Cruz Azul deberá vivir una noche mágica en el Estadio Cuauhtémoc.

Estos son los marcadores que le darían el boleto a Cruz Azul para las Semifinales de la Concachampions 2026:

Cruz Azul avanza: ganando por 4 goles de diferencia (o más) en tiempo regular / 4-0, 5-1, 6-2, 7-3…

Tiempo Extra: únicamente si Cruz Azul vence 3-0 a LAFC en los 90 minutos; en el alargue, ya no cuenta el gol de visitante, por lo que manteniendo su ventaja de 3 tantos, todo se definiría en serie de penales.

LAFC avanza: ganando, empatando, cayendo por dos goles o perdiendo por 3 anotaciones siempre y cuando anoten en el Cuauhtémoc / 4-1, 5-2, 6-3, 7-4…

La última ocasión en la que Cruz Azul logró vencer por 4 goles o más a un equipo de la MLS en Concachampions fue en la edición anterior, donde La Máquina recibió a Vancouver Whitecaps durante la Final del certamen, misma en la que los derrotaron 5-0 y conquistaron su séptimo título del torneo internacional.

BFG