Cruz Azul comanda el ranking Concacaf y América es superado por equipos de la MLS 

El Cruz Azul, vigente rey de la Concacaf Champions Cup, acapara la cima del ranking de clubes de la Concacaf; las Águilas del América siguen lejos tras la actualización.

Previo al arranque de los cuartos de final de la Concachampions, La Máquina mejoró su puntaje en el liderato (1,271). Su férrea llave de octavos de final, en la que superó por global de 4-3 al Monterrey lo impulsó en la clasificación.

Mientras que su más cercano perseguidor, el Toluca, quedó segundo (1,265). Los Diablos Rojos protagonizaron una remontada sobre el San Diego FC en la fase anterior de Concachampions (global 6-3).

Destacan las siguientes posiciones dominadas por equipos de la Major League Soccer (MLS): Seattle Sounders (1,254) y Los Ángeles FC (1,251).

Los sigue uno de los máximos ganadores de Concachampions, el América. Recuperó dos lugares en el ranking (1,247) tras supera ren la llave de octavos de final al Philadelphia Union (global 2-1).

A la baja y en el sexto lugar, Tigres. Los regiomontanos cayeron un lugar (1,239), aunque la tendencia más negativa del top-10 la marcó el Inter de Miami de Lionel Messi (1,238), con cuatro lugares perdidos.

El Nashville (1,227), las Chivas del Guadalajara (1,220) y el Columbus Crew (1,219) completan el cuadro principal; los últimos dos ya fueron eliminados.

Y justo el Nashville se proclamó como el equipo sorpresa de esta actualización en el ranking C0ncacaf (AS OF APR), al subir siete puestos y dejar a los aficionados mexicanos sin la posibilidad de ver a Lionel Messi en territorio mexicano. Tras empatar 1-1 con el Inter de Miami como visitante, el Nashville se valió de la ventaja (gol de visitante) para avanzar en el cruce ante las Águilas del América.

Top-10 Clubes de la Concacaf

1 - Cruz Azul - Mexico - Liga MX - 1,271 - -52

2 - Deportivo Toluca FC - Mexico - Liga MX - 1,265 - -43

3 - Seattle Sounders FC - United States - Major League Soccer - 1,254 - +34

4 - Los Angeles FC - United States - Major League Soccer - 1,251 - +15

5 - Club América - Mexico - Liga MX - 1,247 - -16

6 - Tigres UANL - Mexico - Liga MX - 1,239 - -47

7 - Inter Miami CF - United States - Major League Soccer - 1,238 - -18

8 - Nashville SC - United States - Major League Soccer - 1,227 - -39

9 - CD Guadalajara - Mexico - Liga MX - 1,220 - -110

10 - Columbus Crew - United States - Major League Soccer - 1,219 - +3