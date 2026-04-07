Estos son los precios para el América vs Cruz Azul en el regreso al Estadio Banorte

América está listo para volver al Estadio Banorte, pero el regreso a casa no será para todos los bolsillos: los precios para el duelo ante Cruz Azul ya están definidos… y alcanzan cifras que rozan los $6,000 pesos.

A falta de 4 días para el Clásico Joven del 11 de abril, correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026, el club aún no anuncia la fecha oficial de venta, aunque ya se conocen los costos por zona para el esperado partido.

El rango arranca en $705 pesos en las zonas más altas, pero escala rápidamente conforme mejora la ubicación dentro del estadio:

$705$822$1,174$1,644$1,761$1,761$2,348$2,701$4,109$4,931$5,166$5,870

En total, el partido se moverá en un rango de $705 a $5,870 pesos, colocándose como uno de los encuentros más costosos del torneo incluso antes de salir a la venta.

El contexto explica el impacto.

Después de 685 días sin futbol oficial en el inmueble, el América vuelve a su casa en un duelo cargado de simbolismo ante Cruz Azul, el mismo rival con el que disputó la Final del Clausura 2024, último partido antes de la remodelación.

En lo deportivo, el encuentro también llega con tensión: Cruz Azul se presenta como uno de los equipos más sólidos bajo el mando de Nicolás Larcamón, mientras que América atraviesa un momento irregular, con problemas defensivos y bajas sensibles como la de Luis Ángel Malagón.

Pero mientras la venta oficial sigue sin fecha, el mercado ya se movió.

Sitios de reventa como Viagogo y StubHub ya ofrecen boletos, con precios que arrancan alrededor de los $1,800 pesos y que pueden superar los $5,000, dependiendo de la zona.

Un escenario que vuelve a repetirse: alta demanda, expectativa máxima y precios inflados incluso antes de que inicie la venta oficial.

Para dimensionar el cambio, el último América vs Cruz Azul en este estadio en 2025 tuvo boletos entre $550 y $950 pesos en taquilla, lo que refleja el salto que provocó el regreso al Estadio Banorte.

Por ahora, el balón sigue detenido en ese frente.

Sin fecha de venta confirmada por Fanki, la nueva boletera que opera en el Estadio Banorte, y con la reventa adelantándose, el regreso del América a casa ya es un espectáculo… también fuera de la cancha.