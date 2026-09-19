Real Oviedo, el club español que se solidarizó con México tras el 19S

El mundo del deporte no fue ajeno a la tragedia que vivió México a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017. El fallecimiento de 369 personas y los múltiples daños materiales en diversos estados en el centro del país causó un impacto mediático que prevalece.

La solidaridad no conoció fronteras. Diversas entidades deportivas en el mundo manifestaron su solidaridad con México, entre ellas, el Real Oviedo, equipo administrado en ese entonces por Grupo CARSO.

Días después del sismo, el 24 de septiembre del 2017 el Oviedo salió a su compromiso en la Segunda División de España con un mensaje de apoyo y una causa de beneficiencia para los mexicanos.

"¡Fuerza, México!", dice el bordado especial del Oviedo en su jersey, además de la ficha del cotejo y una bandera mexicana.

El juego lo perdió el conjunto asturiano, por 2-1. Christian Fernández abrió el marcador en la visita al Estadio Carlos Belmonte. Pero el Albacete Balompié lo remontó con tantos de Jérémie Bela y Quim Araujo.

El Real Oviedo organizó un acto de beneficiencia para los damnificados del 19-S del 2017. Christian Mendoza/ Excélsior

El acto de beneficiencia trató de la subasta de las 19 playeras que utilizaron los jugadores en la visita al Albacete Balompié. Lo recaudado fue en favor de los damnificados, muchos de ellos desplazados tras perder sus viviendas.

"La serigrafía, que recoge la fecha del partido y el rival -el Albacete Balompié-, incluye un mensaje en el que el club carbayón manda «fuerza» al país latinoamericano y que ha sido compartido en redes sociales por todos sus seguidores desde que se produjera la catástrofe", explicó en una nota informativa el medio español Proceso Digital.

Actualmente el Real Oviedo, bajo la administración de Grupo Pachuca, conserva un par de indumentarias con el bordado benéfico. Las exhiben en el museo del Estadio Carlos Tartiere y una más en la casa club de la Fundación.