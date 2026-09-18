'Chicharito' es elegido para inaugurar el Fin de Semana del Patrimonio Hispano 

Javier Chicharito Hernández fue el designado para lanzar la primera bola del partido entre los Texas Rangers y los Blue Jays, duelo en el que se comenzó a celebrar el Fin de Semana del Patrimonio Hispano; el lanzador mexicano José Rodríguez hizo su debut con Toronto.

Siendo acompañado por Alejandro Osuna, el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, se paró sobre el montículo y lanzó la primera bola, misma que fue atrapada por el jardinero mexicano de Rangers.

“No se movió paisa, estuvo perfecta paisa. Gracias mi paisa”, fueron algunas de las palabras que el futbolista intercambió con Alejandro Osuna dentro del diamante.

Durante el compromiso, Rangers logró imponer condiciones sin dejar margen a las dudas, imponiéndose 7x1 a los Blue Jays y brindando una espectacular presentación en el inicio del Fin de Semana del Patrimonio Hispano, mismo que se alargará hasta el domingo 20 de septiembre.

Por su parte, Chicharito Hernández se encuentra en espera de poder hacer su debut con el Atlético Dallas, conjunto estadounidense perteneciente a la USL Championship que arrancará su aparición como profesional en 2027.

José Rodríguez debuta con Blue Jays

Nacido el 18 de julio de 2001, el relevista mexicano lució pese a la derrota de su novena, apareciendo en la lomita y consumando su primer ponche dentro de las Grandes Ligas vistiendo la franela de Toronto.

Aplaudiendo y con el puño en alto, fue como Tibu celebró en el Campo de Globe Life, mismo que fue testigo del triunfo que llevó a una marca de 77-77 en la temporada para Rangers, mientras que Blue Jays firmó un 76-78 que los pone con saldo negativo de cara a la final de la temporada regular de la MLB.

BFG