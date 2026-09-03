Visionarios mexicanos: Ellos han invertido en negocios deportivos del extranjero

Gonzalo Hevia Baillères se une al selecto grupo de empresarios mexicanos con participación en entidades deportivas en el extranjero, la mayoría en el terreno del futbol.

El grupo encabezado por Vinod Khosla adquirió la franquicia de los Seattle Seahawks. Dicha entidad del empresario estadounidense tiene entre sus socios a HBeyond, firma que fundó Hevia Baillères. Histórico al tratarse del primer inversionista mexicano con participación en una franquicia de la NFL.

En otro de los grandes escenarios deportivos de Estados Unidos también hay inversión mexicana. Es el caso de la Major League Beisbol.

La Familia Harp Helú, propietaria del equipo de beisbol Diablos Rojos del México, se ostenta como accionista y punto clave del consejo de administración de los Padres de San Diego de la MLB.

De acuerdo con un reporte de la cadena ESPN, en abril pasado la familia Harp Helú aumentó su participación del 10 por ciento al 18 por ciento en las acciones.

Futbol, el negocio predilecto

Las canchas del futbol internacional también son de las favoritas de los empresarios mexicanos, especialmente las de España.

Grupo Pachuca, en negociaciones con Carso, compró en el 2022 el 51 por ciento de las acciones del Real Oviedo, entidad que en ese entonces volvió a la vida tras una severa crisis que por poco la extingue.

Luego de tres años, el proyecto fue exitoso al conseguir el ascenso a Primera División. Sin embargo, sólo duró una temporada en el máximo circuito, por lo que hoy la administración de Grupo Pachuca enfrenta una ola de críticas de sus socios y afición.

Grupo Pachuca extiende su conglomerado hasta el futbol de Chile. Es propietario del Everton, en Viña del Mar. Comenzó con un porcentaje en 2016, pero con el pasar del tiempo el conglomerado de Jesús Martínez se convirtió en único dueño. La plantilla hoy presume un valor que ronda los 11 millones de dólares.

Orlegi Sports también figura en el plano internacional con la gestión del Sporting de Gijón desde el verano del 2022.

Orlegi, de Alejandro Irraragorri, se hizo de poco más del 70 por ciento de las acciones del equipo asturiano que milita en la división de ascenso del futbol español, en una operación de casi 43mdd.

Orlegi administra en el futbol internacional al equipo asturiano Sporting de Gijón desde el verano del 2022. Grupo Orlegi

El chiapaneco José Luis Orantes, luego de su experiencia en la gestión de equipos en la Liga de Expansión, compró el 60 por ciento de las acciones del Club Deportivo Badajoz; el resto quedó en manos de una firma española (Oliver).

Lo hizo mediante Grupo Atlantis, una intervención de rescate financiero del club que hoy goza de estabilidad y de altas expectativas tras su ascenso en la Segunda Federación.

Quien ha vivido una turbulenta apuesta por su inversión en España ha sido Manuel Lovato. El mexicano se hizo de la total propiedad del Salamanca UDS en el 2017. Dos años antes ya tenía presencia tras adquirir el estadio Hermántico mediante la subasta de liquidación de bienes de la extinta Unión Deportiva Salamanca.

Formalmente la empresa de Lovato Pérez está constituida como Desarrollos Empresariales Deportivos SL. Incluso el empresario incursionó desde el 2018 como presidente ejecutivo del equipo que hoy compite en la Segunda Federación y presume un valor de plantilla de 1.48 mdd.

Manuel Lovato, empresario mexicano propietario del Salamanca UD. Salamanca UD

La actriz mexicana Salma Hayek indirectamente está relacionada con la gestión del equipo francés Stade Rennais FC.

El conglomerado de la familia de su esposo Francois-Henry Pinault es propietaria del equipo francés desde 1998. Ella funge como vocera y embajadora de la marca a nivel internacional, mientras que su esposo tiene el control de las operaciones desde 2017.

Eva Longoria también es una de las figuras del espectáculo con faceta en los negocios deportivos. La actriz estadounidense con raíces mexicanas es parte del grupo NX Football USA.

Esta firma está apoyada por más figuras públicas como el actor Ryan Reynolds y Kate Upton, lo mismo que el exfutbolista Mesut Ozil y el beisbolista Justin Verlander.

NX Football USA tiene en su gestión a los clubes galeses Swansea City y Wrexham AFC, al DC United de la Major League Soccer, al Club Deportivo La Equidad de Colombia y al Necaxa de la Liga MX.

Antecedentes de inversionistas fuera de México

Jeff Luhnow marcó una interesante pauta en la inversión en entidades deportivas. El empresario nacido en México lo aprendió todo de los modelos estadounidenses. En la MLB desde el 2011 se realizó como Gerente General, clave en el camino al título de los Astros de Houston en el 2017; una suspensión en el 2020 lo dejó fuera de la gestión, a consecuencia de investigaciones por la polémica controversia de robo electrónico de señales.

Se hizo notar como inversionista a través de la dirección del grupo norteamericano Blue Crow Sports Group, con el que adquirió en el año 2022 el 84.2 por ciento d elas acciones del club español Leganés.

En su gestión, el Leganés ascendió a LaLiga, aunque similar al Real Oviedo sufrió el descenso. En junio pasado, Jeff Luhnow dejó de ser accionario tras negociar su porcentaje al fondo de inversión 885 Capital.

Arturo Moreno fue el primer empresario con sangre mexicana en ser propietario de un equipo de Grandes Ligas en Estados Unidos. En mayo de 2003 fue noticia global la compra de los Anaheim Angels. En el equipo de la MLB plantó la tradición de los sombreros mexicanos con el logotipo del equipo.

Moreno nació en Arizona, pero de padres y abuelos mexicanos. Luego de 23 años, el empresario mexicoestadounidense vendió la franquicia a Stan Kroenke, dueño del Arsenal de la Premier League, los Rams de la NFL y los Nuggets de Denver de la NBA.