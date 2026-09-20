Duk, refuerzo del Atlas para el Apertura 2026, se pierde el torneo por lesión

En el partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 entre Atlas y Pumas, disputado en el Estadio Jalisco, el delantero caboverdiano Luís Henriques de Barros Lopes, conocido como Duk, sufrió una dura lesión alrededor del minuto 30.

Mientras disputaba un balón dentro del área en un mano a mano con Álvaro Angulo, su pierna izquierda se atoró en el pasto. El jugador cayó inmediatamente al césped, se sujetó la rodilla con gesto de intenso dolor y no pudo continuar.

Tras la valoración médica se confirmó una ruptura del tendón rotuliano en la rodilla izquierda. La gravedad de la lesión obligó a que Duk abandonara el terreno de juego en el carrito de las desgracias y fuera trasladado en ambulancia a un hospital.

Así fue la lesión de Duk en el Atlas vs Pumas MEXSPORT

De acuerdo con varios reportes, Duk estará ausente entre seis y ocho meses. No disputará lo que resta del Apertura 2026 y se perderá buena parte del Clausura 2027.

Deberá pasar por quirófano y enfrentar un largo proceso de rehabilitación para recuperar movilidad, fuerza y estabilidad en la rodilla.

Duk, de ser un refuerzo a perderse todo el torneo

Duk llegó al Atlas como refuerzo definitivo esta temporada procedente del Leganés español. Con 26 años, se perfilaba como una de las apuestas ofensivas más importantes de los Rojinegros por su velocidad, potencia física y versatilidad para jugar como delantero hasta por las bandas.

Había mostrado destellos positivos y era una de las piezas con mayor proyección en el esquema de Hernán Crespo.

Ahora, en lugar de consolidarse como figura del torneo, Duk tendrá que concentrarse en la operación y la recuperación.

Su regreso se espera, en el mejor de los casos, para el siguiente campeonato, cuando busque retomar el nivel que lo llevó a ser fichado por el club tapatío.