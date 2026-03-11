Real Madrid y Fede Valverde destrozan al Manchester City en Champions League

El Real Madrid dio un golpe de autoridad absoluto en la ida de los Octavos de Final de la Champions League. Con una actuación memorable ante su gente en el Santiago Bernabéu, el conjunto merengue aplastó por 3-0 al Manchester City, dejando la eliminatoria prácticamente sentenciada gracias a una noche inspirada de Federico Valverde. El mediocampista uruguayo destrozó el planteamiento táctico del equipo inglés y demostró que el cuadro blanco es el máximo candidato para reinar nuevamente en el futbol europeo.

Federico Valverde gritando tras marcar su 'hat trick' REUTERS

FEDE VALVERDE FIRMA UN HAT-TRICK DE ESCÁNDALO EN EL PRIMER TIEMPO

El encuentro comenzó con una intensidad brutal, pero rápidamente la balanza se inclinó a favor de los locales. Apenas al minuto 20, el arquero Thibaut Courtois mandó un pase largo espectacular que Fede Valverde controló magistralmente por la banda derecha; el 'Halcón' ingresó al área y sacó un disparo rastrero que se anidó junto al palo izquierdo para abrir el marcador. Este tanto desató la locura en las gradas y hundió anímicamente a los ciudadanos.

Federico Valverde celebrando tras anotarle al City REUTERS

Lejos de conformarse, el Real Madrid olió sangre y fue por más. Siete minutos después, al 27', nuevamente Federico Valverde apareció en el centro del área para conectar un zurdazo implacable que venció la portería visitante, poniendo el 2-0 en el luminoso. La maquinaria merengue era imparable y el Manchester City no lograba contener las feroces transiciones. Justo antes de ir al descanso, al minuto 42, una brillante asistencia de Brahim Díaz dejó a Valverde en posición inmejorable, y el charrúa no perdonó: sacó un disparo de derecha a quemarropa. Un hat-trick histórico en menos de 45 minutos que liquidó las aspiraciones de los ingleses.

VINÍCIUS PERDONA EL CUARTO, PERO LA SERIE VIAJA CÓMODA AL ETIHAD

Para la parte complementaria, el Manchester City intentó reaccionar con el ingreso de jugadores como Tijjani Reijnders y Rayan Aït-Nouri, buscando acercarse en el marcador. Sin embargo, la defensa blanca, liderada por un impasable Antonio Rüdiger y un mediocampo sólido con Aurélien Tchouaméni, frustró cada intento rival. Incluso, Erling Haaland abandonó el campo al 82' totalmente anulado, cediendo su lugar a Omar Marmoush.

Gianluigi Donnarumma deteniendo el penal de Vinícius. REUTERS

El castigo pudo ser todavía mayor para los ingleses. Al minuto 56, el portero Gianluigi Donnarumma cometió una falta sobre Vinícius Júnior dentro del área, lo que provocó que el árbitro señalara penal. El propio astro brasileño cobró la pena máxima un minuto después, pero perdonó el cuarto gol tras un tiro que Donnarumma atajó recostándose sobre su lado derecho. Carlo Ancelotti refrescó el campo dando ingreso a figuras como Eduardo Camavinga y el joven Franco Mastantuono, controlando las acciones hasta el silbatazo final.

Con este contundente 3-0, el Real Madrid viajará con una ventaja sumamente cómoda para disputar el partido de vuelta. La cita definitiva será el próximo martes 17 de marzo en la cancha del Etihad Stadium, donde el Manchester City necesitará un auténtico milagro de proporciones épicas si quiere arrebatarle el boleto a la siguiente ronda del torneo continental.