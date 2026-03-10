Atlético de Madrid golea al Tottenham: Obed Vargas se queda sin debutar en Champions

La Champions League vivió una noche de locura en la capital española. El Atlético de Madrid dio un paso gigante hacia los cuartos de final tras despedazar 5-2 al Tottenham en la ida de los octavos de final. Los dirigidos por el Diego Simeone salieron decididos a devorar al rival y, en menos de media hora, ya tenían el encuentro totalmente liquidado ante la mirada atónita de los aficionados ingleses que viajaron al Estadio Metropolitano.

Julián Álvarez definiendo de derecha. REUTERS

El festín comenzó temprano. Apenas al minuto 6, Marcos Llorente aprovechó las facilidades de la zaga londinense para abrir el marcador. A partir de ahí, el futbol agresivo de los colchoneros provocó un colapso total en el equipo de Igor Tudor. Al minuto 14, Antoine Griezmann aumentó la ventaja tras un error defensivo y, solo un minuto después, Julián Álvarez castigó un mal despeje del arquero Kinsky para poner un 3-0 que parecía definitivo. La humillación continuó al 22, cuando Robin Le Normand ganó por todo lo alto para marcar el cuarto, superando a un Guglielmo Vicario que entró de relevo, pero poco pudo hacer.

LA NOCHE AGRIDULCE DE OBED VARGAS EN LA BANCA DE SIMEONE

Mientras en la cancha todo era felicidad para la afición rojiblanca, en la banca se quedó una de las mayores promesas del balompié azteca. El mediocampista mexicano Obed Vargas vivió una jornada de sentimientos encontrados; aunque formó parte de la convocatoria para el torneo más importante del Viejo Continente, el ansiado debut en Champions League no llegó. A pesar de que el marcador permitió realizar rotaciones y gestionar esfuerzos, el 'Cholo' Simeone decidió no darle minutos al joven seleccionado nacional.

Robin Le Normad rematando de cabeza. REUTERS

TOTTENHAM QUEDA CONTRA LAS CUERDAS EN CHAMPIONS

Incluso con la amplia ventaja de 4-0, el Tottenham intentó reaccionar antes del descanso mediante un gol de Pedro Porro al minuto 26. Sin embargo, en la parte complementaria, la "Araña" Julián Álvarez apareció nuevamente para firmar su doblete y sepultar cualquier esperanza de remontada inmediata. Ya en el cierre del encuentro, al 76, Dominic Solanke decoró el resultado para los Spurs, dejando el tablero final con un estrepitoso 5-2 que pone al Atlético de Madrid con un pie y medio en la siguiente ronda.

Julián Álvarez definiendo ante Vicario. REUTERS

La moneda sigue en el aire para el partido de vuelta en Londres el próximo miércoles 18 de marzo, pero la misión para el cuadro inglés luce casi imposible. Por su parte, Obed Vargas deberá esperar a la visita en territorio británico para buscar, ahora sí, sus primeros segundos de acción en la máxima competición de clubes, siempre y cuando el planteamiento de Simeone así lo permita.