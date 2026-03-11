Lesión de Malagón sacude a la Selección Mexicana en su camino al Mundial 2026 

Entre la lluvia de mensajes de apoyo tras su lesión, el guardameta Luis Ángel Malagón recibió el cobijo anímico de la Selección Mexicana, pero no una postura oficial respecto a su continuidad en el proceso al Mundial 2026.

“Ángel, cuentas con todo el apoyo de los Incondicionales y de quienes integramos la Selección Nacional de México. Deseamos de corazón que tengas una pronta recuperación. ¡Mucha fuerza, ‘Mala’!”, destacó la Selección Mexicana en sus redes sociales.

El portero de las Águilas del América, presenta una rotura parcial del tendón de Aquiles, según el diagnóstico realizado este miércoles en la Ciudad de México, en el que se confirma una pronta cirugía.

Cabe recordar que Malagón se lesionó durante el primer tiempo del partido ante el Philadelphia Union, en el Subaru Park, por la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

Aunque el pronóstico del América es reservado respecto a su recuperación, la naturaleza de una rotura parcial del tendón de Aquiles en un deportista de alto rendimiento es por lo menos de 4 meses.

Al momento, Malagón quedará fuera de la convocatoria de Javier Aguirre, para los amistosos contra Portugal y Bélgica (28 y 31 de marzo, respectivamente).

De igual modo, el meta de 29 años causará baja parta lo que resta de los torneos de Liga MX Clausura 2026 y Concacaf Champions Cup.