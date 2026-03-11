Cuba queda eliminada del Clásico Mundial de beisbol 2026 tras caer ante Canadá

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Beisbol por primera vez en la historia del torneo tras perder 7-2 ante Canadá en el estadio Hiram Bithorn, resultado que dejó fuera a la novena caribeña en la fase de grupos.

El equipo cubano terminó tercero del Grupo A con marca de 2-2, insuficiente para avanzar a la siguiente ronda en la sexta edición del torneo.

Canadá, en cambio, aseguró su primer boleto a los cuartos de final del Clásico con una actuación sólida tanto en la lomita como con el bate. La selección de la hoja de maple cerró la fase de grupos con récord de 3-1 y se quedó con el primer lugar del sector gracias a su triunfo previo ante Puerto Rico.

El resultado representa un avance histórico para Canadá, que en las cinco ediciones anteriores del torneo nunca había terminado mejor que en el noveno lugar.

Canadá toma control desde temprano

El juego comenzó a inclinarse en la tercera entrada frente al as cubano Livan Moinelo. Sencillos consecutivos de Tyler O’Neill y Abraham Toro colocaron corredores en base y prepararon el escenario para Owen Caissie.

El bateador zurdo conectó un elevado de sacrificio al jardín derecho que permitió anotar a O’Neill y abrió la pizarra.

En la quinta entrada, Toro amplió la ventaja con un cuadrangular solitario ante el derecho Yariel Rodríguez.

Toro se ha convertido en una de las figuras ofensivas de Canadá en el torneo. Solo el exjugador de Grandes Ligas Justin Morneau tiene más extrabases con la selección canadiense en la historia del Clasico. Una sexta entrada decisiva

El juego quedó prácticamente definido en la sexta entrada. Canadá aprovechó varios errores defensivos de Cuba para fabricar tres carreras.

Bo Naylor produjo una con doblete y Otto López agregó un sencillo de dos carreras. La entrada estuvo marcada por fallas en la defensa cubana, incluido un elevado que dejó caer el segunda base Yiddi Cappe, un tiro desviado de Rodríguez en intento de viraje y una interferencia del receptor Andrys Pérez.

Las tres carreras fueron consideradas sucias.

Dominio desde la lomita

El derecho Cal Quantrill marcó el ritmo del partido para Canadá con cinco entradas de una sola carrera.

Fue una actuación muy distinta a su única aparición previa en el Clásico cuando en 2023 permitió tres carreras y sólo retiró a dos bateadores frente a Gran Bretaña.

El bullpen canadiense completó el trabajo. Adam Macko escapó de un momento de presión en la sexta entrada al ponchar a Cappe con las bases llenas. En la séptima, el veterano zurdo James Paxton retiró a Yoan Moncada por la vía del ponche cuando representaba la posible reacción cubana.

La ofensiva de Cuba nunca logró establecer presión real sobre el pitcheo rival.

Canadá podría enfrentar a México

El triunfo colocó a Canadá en los cuartos de final y aseguró el primer lugar del Grupo A. Su siguiente partido se disputará en Houston. Mexico podría aparecer en el camino

Canada enfrentará al segundo lugar del Grupo B en la siguiente ronda del torneo.

Si Mexico avanza como sublider del grupo, se cruzaría con los canadienses.