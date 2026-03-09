'Hospital' crece en Real Madrid previo a enfrentar a Manchester City

Privado ya de varios jugadores importantes, el Real Madrid anunció este lunes la lesión en el gemelo derecho del lateral español Álvaro Carreras, baja para recibir al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League.

El lateral izquierdo madridista podría estar ausente al menos una semana y, por tanto, no está todavía descartado para el partido de vuelta, en Manchester el 17 de marzo, según la prensa española.

Esta lesión complica aún más la tarea del entrenador blanco Álvaro Arbeloa, que no puede contar con los brasileños Rodrygo y Éder Militão, el inglés Jude Bellingham, el español Dani Ceballos y el austríaco David Alaba.

De vuelta en Madrid tras una semana en París para recuperarse de su lesión en la rodilla izquierda, el delantero francés Kylian Mbappé continuó su rehabilitación en solitario.

Será este miércoles 11 de marzo cuando Real Madrid se enfrente al Manchester City de Pep Guardiola por 16° ocasión en un partido de Champions League y, a pesar de dominar el historial de eliminatorias (4-2), la balanza marca 5 victorias para cada uno de los equipos por 5 empates, enfrentamientos en donde los ingleses han marcado 26 goles, uno más que los Merengues.

El ganador de esta eliminatoria se enfrentará al vencedor del Bayern Múnich Vs Atalanta durante los Cuartos de Final, mientra que, en este lado del cuadro, su rival en Semifinales estará entre PSG, Chelsea, Liverpool y -menos probable- el Galatasaray de Turquía.

BFG