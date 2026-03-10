Pep Guardiola destapa el romance de Kylian Mbappé y Ester Expósito en plena Champions

La previa del gran duelo de la Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City tomó un rumbo inesperado. Lejos de la táctica y el futbol, la atención mediática se centró de golpe en la vida personal de la estrella merengue. Fue nada menos que Pep Guardiola, el estratega de los ingleses, quien soltó la bomba ante los micrófonos y destapó el sonado romance entre Kylian Mbappé y la famosa actriz española Ester Expósito.

Kylian Mbappé jugando con el Real Madrid en Lisboa. REUTERS

Durante la tradicional conferencia de prensa, el director técnico catalán no dudó en ponerle un toque de picardía a la situación del delantero francés. Cabe recordar que Kylian Mbappé sufrió recientemente una lesión de rodilla que lo marginó de esta eliminatoria de octavos de final.

EL COMENTARIO DE PEP GUARDIOLA QUE ENCENDIÓ LAS REDES

Para buscar una segunda opinión médica, el atacante viajó a su natal París. Sin embargo, el entrenador de los ‘Citizens’ insinuó que el jugador tuvo una compañía muy especial durante su etapa de recuperación. "¿Se fue a recuperar a París? Según las informaciones, parece que no fue solo...", bromeó Guardiola ante los periodistas, desatando las risas en la sala.

Pep Guardiola en conferencia de prensa. AFP

Fiel a su estilo, el timonel agregó que este tipo de situaciones amorosas ocurren en su club y seguramente en todos los equipos del mundo. Estas sorpresivas declaraciones alimentaron de inmediato las especulaciones que circulaban desde hace días en los medios de espectáculos y deportivos sobre la nueva pareja del momento.

LAS PISTAS QUE UNEN A KYLIAN MBAPPÉ Y ESTER EXPÓSITO EN PARÍS

El comentario del estratega no surgió de la nada. Los rumores sobre una relación sentimental entre el astro del Real Madrid y Ester Expósito cobraron mucha fuerza recientemente. La confirmación casi oficial llegó cuando los internautas ataron cabos gracias a las redes sociales de la actriz. Ella publicó diversas fotografías disfrutando de la capital francesa, destacando sus postales desde el icónico Museo del Louvre.

Foto de Ester Expósito en París. Foto de IG: @ester_exposito

Casualmente, estas imágenes coincidieron exactamente con las fechas en que el goleador galo visitó la ciudad para tratar su problema físico. De esta forma, el morbo invadió la antesala de un choque que muchos fanáticos ya consideran un auténtico 'clásico europeo'.

A pesar del tremendo revuelo mediático por el romance, Pep Guardiola también se dio tiempo para analizar el reto que significa pisar la cancha del Santiago Bernabéu. El técnico enfatizó la necesidad de mostrar un futbol proactivo y atacar con velocidad para evitar que el equipo se venga abajo frente a los blancos. "No tenemos que cometer errores que penalizan mucho en la Champions League", sentenció, dejando claro que, aunque haya espacio para las bromas sobre la vida de Mbappé, el objetivo principal de su escuadra es salir con la victoria. Para el equipo inglés, la meta es no depender de la suerte, sino justificar con talento por qué merecen avanzar a la siguiente ronda.