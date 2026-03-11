David Silva en La Bombonera: La leyenda española vibró con Boca Juniors como un aficionado más

El ambiente que se vive en La Bombonera es una de las experiencias más buscadas por los amantes del futbol en todo el mundo. La pasión de los aficionados de Boca Juniors convierte cada partido en un espectáculo único, algo que incluso ha llamado la atención de grandes figuras del futbol internacional.

Uno de los más recientes visitantes fue el exfutbolista español David Silva, quien acudió al estadio del barrio de La Boca para presenciar el duelo entre Boca Juniors y San Lorenzo.

En redes sociales comenzó a circular una fotografía del exjugador del Manchester City y de la Selección de España, donde aparece portando la camiseta de Boca Juniors junto a un aficionado minutos antes del encuentro, lo que sorprendió a muchos seguidores.

A diferencia de otras celebridades que han visitado el estadio, como Dua Lipa, Marco Antonio Solís o Willem Dafoe, Silva no presenció el partido desde un palco, sino que se ubicó en una de las plateas junto a los aficionados, viviendo el ambiente de la Bombonera de una manera mucho más cercana.

El campeón de la Eurocopa con España presenció el empate 1-1 entre Boca Juniors y San Lorenzo, correspondiente a la Jornada 10 del torneo Apertura de la Primera División de Argentina.

Los goles del encuentro fueron obra de Santiago Ascacíbar para Boca y Gregorio Rodríguez para San Lorenzo.