¡El camión de la ilusión! Selección Mexicana presenta su autobús para el Mundial 2026

El ambiente mundialista ya se siente en México de cara al partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca. En este contexto, Autobuses de Oriente (ADO) presentó el autobús oficial de la Selección Mexicana, que transportará al Tricolor durante la competencia.

El evento contó con la presencia de Kin, la mascota oficial de la selección, quien acompañó la develación del vehículo, simbolizando la unión entre la empresa de transporte y el equipo dirigido por Javier Aguirre. Este autobús será clave para el traslado de los jugadores en los partidos dentro de territorio mexicano y, en caso de avanzar, también en Estados Unidos.

El autobús luce un diseño inspirado en la camiseta verde de México para el Mundial 2026, con el nuevo logotipo de la Federación Mexicana de Futbol en tamaño grande, dejando claro que se trata del transporte oficial del Tricolor.

El vehículo acompañará a la selección en al menos tres partidos confirmados: el 11 de junio contra Sudáfrica en el Estadio Azteca, el 18 de junio frente a Corea del Sur en Guadalajara, y el 24 de junio en Ciudad de México ante un rival por definir.