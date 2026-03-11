Futbolista Claudia Cid sale con éxito de cirugía tras ayuda de Miguel Layún

La futbolista mexicana Claudia Cid finalmente dio un paso clave en su recuperación tras la dura situación que vivió desde diciembre pasado, cuando sufrió una grave lesión en la rodilla mientras militaba en el KFF Vllaznia Shkodër.

La jugadora padeció una ruptura de ligamento cruzado y menisco, lesión que la dejó fuera de las canchas y que además la colocó en una complicada situación, luego de que su club en Albania no le brindara el apoyo necesario para afrontar el tratamiento.

Ante este panorama, el exseleccionado mexicano Miguel Layún decidió intervenir y ayudarla a regresar a México para que pudiera atenderse médicamente y cubrir los gastos de su operación.

Finalmente, este 11 de marzo, Cid fue sometida a la cirugía que necesitaba para iniciar su proceso de rehabilitación. La propia futbolista compartió la noticia a través de sus redes sociales.

Amigos, ya salí de cirugía y todo bien, gracias a Dios. Agradezco a todas las personas que estuvieron y están al pendiente. Se viene la prueba más difícil, pero con el favor de Dios todo irá bien. Ya les estaré contando a todos. Bendiciones”, escribió.

Cabe recordar que el pasado 4 de marzo la jugadora reveló que Miguel Layún sería quien cubriría los costos de la operación, mientras que el médico Gerardo Meraz realizó el procedimiento sin cobrar honorarios.

Además, Cid explicó que el dinero recaudado en la rifa solidaria que organizó —en la que ofreció tablets y equipo deportivo— servirá para cubrir los gastos de su rehabilitación, etapa fundamental para poder regresar a las canchas.