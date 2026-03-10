Afición de Real Madrid les da la espalda previo a recibir al Manchester City

La temporada de Real Madrid no está siendo la esperada para sus aficionados, siendo eliminados de la Copa del Rey, aumentando el precio de los boletos y malos resultados en LaLiga justo antes de recibir al Manchester City en los Octavos de Final de ida en la Champions League. Los seguidores del cuadro Merengue les dan la espalda previo al compromiso ante los ingleses.

Con Xabi Alonso en un inicio de la temporada, Real Madrid afrontó LaLiga, Champions y Supercopa de España, misma en la que cayeron ante el Barcelona y representó la destitución del entrenador español para darle cabida a Álvaro Arbeloa.

El cambio en el banquillo no fue una decisión que revolucionara para bien todo el entorno en la Casa Blanca, ya que fueron eliminados por Albacete en la Copa del Rey y dejaron escapar su cupo directo a Octavos de Final en la Champions League, teniendo que enfrentar al Benfica en una turbulenta ronda de Playoffs.

Álvaro Arbeloa debutó como técnico del Real Madrid siendo eliminado por Albacete en la Copa del Rey. Reuters

La narrativa parecía que cambiaba a Real Madrid al aprovechar un tropiezo del Barcelona y hacerse con el liderato de LaLiga, sin embargo, dos derrotas consecutivas (contra Osasuna y Getafe) le devolvieron el segundo sitio a los Merengues y el sitio de honor a su máximo rival.

Con estos resultados, y aunado a las 7 bajas por lesión que presentan, el aficionado de Real Madrid se encuentra desilusionado de cara a una eliminatoria de Champions League en donde se medirán al Manchester City de Pep Guardiola y Erling Haaland, quienes intentarán eliminar de nueva cuenta al Rey de Europa.

Por ello, centenas de boletos para el partido de este miércoles 11 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu se mantienen libres, algo inesperado e inimaginable para una eliminatoria de tal magnitud, dándole la espalada a Real Madrid y vislumbrando un rompimiento total en caso de ser eliminados por los ingleses.

A pocas horas de que el balón comience a rodar el balón entre Real Madrid y Manchester City, los Citizens lucen como favoritos para aprovechar las bajas del rival, el cerrar la eliminatoria en casa y el estado de forma en el que se encuentran ambos equipos.

BFG