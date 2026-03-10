Bahréin y Arabia Saudita tratan de salvar sus carreras de F1 ante crisis en Medio Oriente

La Fórmula 1 sigue trabajando para tratar de completar las 24 carreras ante los riesgos en el Medio Oriente y, ante la gran posibilidad de la cancelación de las carreras en Bahréin (10-12 de abril) y Arabia Saudita (17-19 de abril), las autoridades locales están intentando salvar ambos eventos.

La tensión en la región escaló tras el lanzamiento de misiles por parte de Irán contra el centro de mando de la Quinta Flota de la Marina estadunidense en Bahréin, además de ataques registrados en Qatar, Dubái y Abu Dabi en días pasados. Esta situación ya provocó la cancelación de un test de neumáticos de Pirelli en Sakhir, programado originalmente entre el 28 de febrero y el 1 de marzo.

La logística del "Gran Circo" se encuentra gravemente afectada por la interrupción de vuelos en los estados del Golfo Pérsico. El Aeropuerto Internacional de Dubái, pieza clave para el movimiento de carga de la categoría, ha sido blanco de ataques, lo que pone en duda la seguridad del transporte del material hacia el circuito de Sakhir para la primera parada de esta gira doble.

El destino de Yeda y Sakhir: Un futuro vinculado

Aunque los organizadores del Gran Premio en Yeda están presionando intensamente para retener su fecha, su permanencia en el calendario está ligada de forma indisoluble al evento de Bahréin, donde la situación parece contraria según informa RacingNews365.

De acuerdo con este medio, la problemática radica en que si uno de los eventos es cancelado la F1 cancelaría en automático el siguiente. Dadas las dudas que existen en la zona lo ideal es la cancelación de las dos carreras, lo cual dejaría al mes de abril sin competencias, no solo para el Gran Circo, sino también para la Fórmula 2 y la Fórmula 3.

Impacto en el calendario: Regreso a las 22 carreras

La posibilidad de sustituir estas fechas con sedes europeas parece remota. Aunque se mencionaron los circuitos de Imola (Italia) y Portimão (Portugal), las complicaciones logísticas son mayores. Imola, por ejemplo, albergará el inicio de temporada del WEC (Mundial de Resistencia) el 19 de abril, imposibilitando la organización de un evento de F1 en la misma fecha.

De confirmarse la baja de las dos competencias, el Mundial 2026 contará únicamente con 22 carreras.