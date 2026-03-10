Rodrygo fue operado con éxito; ‘estoy listo para el proceso’

Rodrygo Goes fue operado con ‘éxito’ de las roturas del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha, luego de lesionarse la semana pasada y que le impedirá disputar con la selección de Brasil el Mundial 2026.

“La operación ha sido realizada por el doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid. Rodrygo comenzará en los próximos días sus trabajos de rehabilitación”, indicó el cuadro blanco.

"Un nuevo Rodrygo ha nacido", dijo Foto tomada de rodrygogoes

La lesión del brasileño llegó en el partido que el Real Madrid perdió 1-0 ante el Getafe en el Santiago Bernabéu el pasado lunes 2 de marzo. Rodrygo ingresó al minuto 55 tras superar una tendinitis que le tuvo apartado cinco encuentros.

Los jugadores que han sufrido este tipo de lesiones, han tardado un mínimo de seis meses para volver a jugar.

Después de su lesión, Rodrygo consideró que era uno de sus peores días en la vida y admitió que siempre temió esa lesión. Tras la operación, sus palabras mostraron otro tono.

“Gracias a Dios salió bien la cirugía. Una nueva historia comienza hoy. Un nuevo Rodrygo ha nacido. Estoy listo para pasar todo este proceso y experimentar las bendiciones de Dios en mi vida. Muy agradecido con todos y cada uno de los mensajes amor. Isaías 41:10”, publicó el seleccionado brasileño en Instagram

El jugador era una de las principales alternativas de Carlo Ancelotti por si Neymar no se recuperaba a tiempo para ser tomado en cuenta para el Mundial 2026.

Brasil está posicionado en el Grupo C del Mundial, junto a Marruecos, Haití y Escocia, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.