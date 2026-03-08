Champions League: Única forma de ver Real Madrid Vs Manchester City (ida)

Acaparando todos los reflectores de la en el nuevo clásico de la Champions League, Real Madrid y Manchester City protagonizarán una nueva eliminatoria, correspondiente a los Octavos de Final, donde la ida se disputará el miércoles 11 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu; conoce el único canal para ver este choque.

Un dñua después del Newcastle Vs Barcelona, Con Erling Haaland y Vinicius Jr. como máximas estrellas de cada uno de los conjuntos, Manchester City busca continuar su camino tratando de conquistar su segunda Orejona, mientras que el Rey de Europa deberá imponer condiciones pese a su mal momento para -una vez más- eliminar a uno de sus máximos rivales a nivel continental.

Kylian Mbappé se mantiene en duda para esta eliminatoria de 180 minutos (o más) que se definirá en el Etihad Stadium, dándole una ventaja a los de Pep Guardiola.

Así podrás ver EN VIVO la ida entre Real Madrid y Manchester City

Real Madrid domina la eliminatoria frente al Manchester City con global de 4-2 en los enfrentamientos de matar o morir, sin embargo, en su historial dentro de Champions League, cada uno de estos conjuntos suma 5 victorias por bando, además de 5 empates.

En México, solamente habrá una posibilidad para seguir EN VIVO el partido que acapara los reflectores de los Octavos de Final entre dos de los colosos del futbol europeo.

Día: miércoles 11 de marzo, 2026.

Horario: 14:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: Santiago Bernabéu, Madrid - España / 84,000 espectadores.

Árbitro del partido: por confirmar.

Canales de TV: sin transmisión en México.

Alternativas por streaming: en exclusiva a través de Fox One.

Partido de vuelta: martes 17 de marzo en el Etihad Stadium de Manchester, partido que se disputará a las 14:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

* En caso de empate en el marcador global, habrá Tiempo extra y, de ser necesario, tanda de penales; no existe el gol de visitante.

Real Madrid domina el historial en eliminatorias directas frente al Manchester City: 4-2. Reuters

BFG