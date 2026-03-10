Isaac del Toro es segundo en etapa 2 y es líder de la Tirreno Adriático

Isaac del Toro tuvo una intensa batalla en la etapa 2 de la Tirreno Adriático 2026, que comprendió un tramo de Camaiore y San Gimignano, de 206 kilómetros, donde el mexicano cruzó la meta en segundo lugar, que le permitió trepar al liderato general.

A 155 kilómetros de la meta, se realizó la primera fuga, con los corredores Manuele Tarozzi, Joan Bou, Alessandro Iaacchi y Dieglo Pablo Sevilla. Llegaron a tener tres minutos y 50 segundos de ventaja, cuando la lluvia apareció de camino a San Gimignano.

Recorrido de la etapa 2, de 206 kilómetros Captura de pantalla

A 90 kilómetros de la meta, el pelotón cortó diferencias de manera considerable, a 1:29 segundos. Y ahí estaba Isaac del Toro, el mexicano no quería contratiempos.

Alessandro Iaacchi ganó el sprint intermedio en Pomarance; sumó cinco puntos y obtuvo 3 segundos de bonificación. Manuel Tarozzi fue segundo y Dieglo Sevilla tercero.

Las constantes subidas y bajadas continuaron en la recta final, donde la mayoría de los ciclistas esperaron el último sector de grava. Filippo Gann era uno de los más animados que estaba cerca del pelotón, mientras que Mathie van del Poel figuraba más atrás, seguido de Isaac del Toro.

Isaac del Toro tuvo un intenso cierre en la etapa 2 AFP

A falta de 6.5 kilómetros, Julian Alaphilippe tomó el mando de la grava, mientras el originario de Ensenada apretó el paso para estar tercero. Una caída lo llevó al segundo lugar.

Isaac del Toro fue a la “caza” de Mathieu van der Poel. Las caídas empezaron a darse. Después de unos metros, el mexicano tomó el mando con la lluvia cayendo sobre el terreno. Giulio Pellizari se unipo a la disputa.

Cuando faltaban 1.4 kilómetros, los corredores dejaron la grava y era cuestión de tres. Pellizzari se lanzó temprano, rebasó a Isaac del Toro, pero Mathieu van der Poel también apretó el paso y logró rebasarlo. Los últimos metros fueron de intensidad pura, donde el mexicano se recuperó y pasó de tercero a segundo para cruzar la meta.