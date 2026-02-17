Gianluca Prestianni: el argentino que insultó a Vinicius y se burló de México

El nombre de Gianluca Prestianni vuelve a la polémica, ya que el futbolista de la Selección de Argentina que se burló de Chicha Sánchez durante el Mundial sub 20, terminó por utilizar insultos racistas contra Vinicius Jr, manchando su nombre de nueva cuenta.

Fue durante el partido correspondiente a la ida de Playoffs en Champions League donde Vinicius Jr. adelantó al Real Madrid, celebrando en el tiro de esquina y desatando la molestia del extremo de Benfica.

La historia entre Gianluca Prestianni y Vinicius Jr. no arrancó tras el gol marcado por el brasileño, ya que desde la Fase Liga de esta misma Champions League, el argentino se encaró ante el 7 Merengue, desatando comentarios de la rivalidad sudamericana entre ambos.

Gianlucca Prestianni y Vinicius Jr. se encaran en partido de Champions League. Reuters

Estas son las imágenes en donde Prestianni ofendió racialmente a Vinicius Jr., quien inmediatamente se dirigió al árbitro para detener el partido, mismo que 10 minutos después pudo reanudarse con la presencia de ambos en el terreno de juego:

La burla a ‘Chicha’ Sánchez y México por parte de Gianluca Prestianni

La otra polémica que rodea a Prestianni lo vincula con México, ya que durante el Mundial sub 20 2025 disputado en Chile, México y Argentina se enfrentaron en los Cuartos de Final, encuentro que los sudamericanos ganaron 2-0 con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti.

Tras haber eliminado al Tri, Gianluca Prestianni tomó uno de los festejos de Chicha Sánchez para emularlo y burlarse del mexicano, motivo por el que el nacido en Ciudadela fue severamente criticado –y alabado por algunos otros- aunque terminó con una mala experiencia, ya que Argentina fue derrotada por Marruecos, conjunto africano que hizo historia al convertirse en el primer país africano en consagrarse Campeón del Mundo.

Ahora, con su cuenta de Instagram limitada debido a la cantidad de comentarios que le llegaron de los aficionados en apoyo a Vinicius Jr., el futuro de Prestianni luce incierto, por lo que deberá aclarar lo sucedido con el futbolista del Real Madrid antes de visitar el Santiago Bernabéu el próximo miércoles 25 de febrero para disputar la vuelta de los playoffs correspondientes a la Champions League.

BFG