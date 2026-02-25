Real Madrid vs Benfica: El Santiago Bernabéu se levanta contra el racismo tras el caso Vinícius-Prestianni

En una noche marcada en el calendario desde la semana pasada, el Santiago Bernabéu sirvió este miércoles como estadio de futbol y tribunal de conciencia. Antes de que el balón comenzara a rodar en el choque de vuelta contra el Benfica, el coliseo blanco emitió un mensajre. Una manta gigante con el lema "No al racismo" cubrió parte de la grada, un mensaje de apoyo a Vinícius Júnior y una voz en contra de Gianluca Prestianni.

La atmósfera en los alrededores del Paseo de la Castellana ya anticipaba una jornada eléctrica. Declarado de alto riesgo, el encuentro movilizó a más de cuatro mil seguidores lisboetas, uno de los desplazamientos más masivos de la temporada. Sin embargo, el foco no estaba en la táctica de alguno de los dos entrenadores, sino en la herida abierta hace una semana en el Estadio da Luz. Allí, según la denuncia del astro brasileño, Prestianni cruzó la línea de lo deportivo para caer en la bajeza del insulto racial, llamándolo "mono".

La UEFA mantiene el castigo al Benfica

El club portugués intentó, hasta el último suspiro de la burocracia, contar con su joya argentina para la vuelta. El recurso presentado ante el máximo organismo del futbol europeo fue una apuesta desesperada que terminó en un portazo legal. Apenas unas horas antes del pitazo inicial, el Órgano de Apelación de la UEFA ratificó la suspensión provisional de Prestianni.

Se desestima la apelación presentada por el SL Benfica. El Sr. Gianluca Prestianni sigue suspendido provisionalmente para el próximo partido de la competición de clubes de la UEFA", dictó el comunicado oficial.

Para el Real Madrid, la ausencia del infractor en el césped fue la primera victoria de la noche, una validación a la lucha que Vinícius ha encabezado, a veces en una soledad abrumadora, contra el odio en los estadios europeos.

Entre el apoyo y la hipocresía de la grada

A pesar del despliegue visual de solidaridad, la noche no estuvo exenta de matices amargos para quienes analizan el fenómeno desde la raíz. El futbol tiene una memoria selectiva y, a menudo, una moral de conveniencia. Mientras el Bernabéu se volcaba en aplausos para proteger a su estrella de los ataques externos, el eco de los clásicos pasados todavía resuena en las paredes del estadio.