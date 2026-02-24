Javier Tebas alza la voz: el racismo contra Vinícius Júnior es un problema que azota a Europa

El debate sobre el racismo en el fútbol ha alcanzado un nuevo punto de inflexión tras las declaraciones exclusivas de Javier Tebas, presidente de La Liga, a la cadena ESPN. El directivo español abordó sin tapujos la grave situación que padece la estrella brasileña del Real Madrid, Vinícius Júnior, quien se ha convertido, lamentablemente, en el rostro de una lucha que va más allá de las fronteras de España.

En ese sentido, Tebas fue enfático al señalar que los actos de discriminación racial contra Vinícius no son un fenómeno aislado de la competencia española, sino un mal enquistado que afecta a todo el panorama futbolístico del continente.

La conversación se centró en la escalada de incidentes que ha sufrido el jugador, desde los lamentables episodios vividos en campos de La Liga hasta los ataques más recientes ocurridos en torneos europeos. Un caso destacado y reciente que puso en relieve esta problemática global fue el vivido durante el partido de la UEFA Champions League contra el Benfica, en la ida del repechaje a los octavos de final del torneo élite de clubes de Europa, demostrando que el problema es sistémico y no se limita a una sola geografía o liga.

Desde lo ocurrido con Vinícius cambiamos nuestra estrategia, obviamente porque lo ocurrido no fue bueno. En España tuvimos cuatro condenas a prisión contra personas que insultaron a Vinícius. En el caso de Vinícius, creamos un sistema especial en los estadios para poder escuchar los cánticos racistas y denunciarlos. Estamos muy atentos. En España, desde hace al menos un año o menos, Vinícius no ha tenido problemas con el racismo. Hay miles de personas en los estadios. Pero lo logramos porque estamos haciendo muchas campañas para concienciar a la población", dijo.

El mensaje de Tebas es nítido. La batalla contra el racismo requiere una acción coordinada y unánime de todas las instituciones deportivas. No basta con condenas verbales. Es imperativo implementar sanciones más severas y protocolos de actuación que realmente disuadan estas conductas.

Al situar el caso de Vinícius Júnior en un contexto europeo, el presidente de La Liga subraya la necesidad de que la UEFA y otras competencias domésticas asuman su responsabilidad con la misma firmeza con la que La Liga ha intentado combatir estos delitos de odio.

Tebas ha señalado que liderar la lucha contra el odio en el deporte es un compromiso firme de LA LIGA desde hace años. X: @Tebasjavier

En cuanto a la Champions League, no basta con ponerle un parche de 'no racismo' para acabar con el problema, hay que hacer más. En nuestros estadios la gente puede denunciar incidentes, porque en muchos estadios sólo los que están cerca los denuncian. Creo que otras competiciones deberían trabajar e insistir mucho más", opinó.

El acoso que sufre el jugador brasileño es evidente, por lo que exige una reflexión profunda sobre las medidas que el futbol, como industria global, debe adoptar para erradicar el racismo de sus estadios.