Real Madrid – Benfica, En Vivo (Playoff Champions League)
Relato del partido entre Real Madrid y Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu, vuelta de los playoffs de la Champions League
Real Madrid
00
Benfica
Playoff de la Champions league
Por su parte, el Real Madrid tendrá la baja de Kylian Mbappé, quien no entró en la convocatoria
Por la mañana, la UEFA le dio un revés al Benfica, por lo que el argentino Gianluca Prestiannino jugará ante el Real Madrid y continúa su suspensión provisional
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre el Real Madrid y el Benfica, vuelta del playoff de la Champions League!