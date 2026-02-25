Cristiano Ronaldo a 35 goles de los 1,000: 'El Bicho' llega a 965 tras golear al Al-Najma

En el King Abdullah Sport City Stadium, el tiempo parece haberse detenido o, mejor dicho, haberse rendido ante la voluntad de un hombre que ha hecho del gol su única religión. Cristiano Ronaldo volvió a subir al altar del manchón penal al minuto 7 para facturar su gol número 965. No fue un tanto más; fue un ladrillo extra en la edificación de una cifra que hasta hace poco pertenecía al terreno de la mitología y los cuentos de abuelos como son los mil goles oficiales.

A sus 41 años, cuando la mayoría de los futbolistas son ecos en las mesas de análisis o embajadores nostálgicos, el portugués sigue operando con la precisión de un cirujano y la voracidad de un debutante. El Al Nassr derrtó 5-0 al Al-Najma, donde también brillaron Kingsley Coman, Íñigo Martínez con un doblete y Sadio Mané, fue el escenario perfecto para que 'El Bicho' recordara al mundo que su retirada no la dictará el calendario, sino su capacidad de seguir perforando redes.

La anatomía de un récord: 35 pasos hacia la gloria

La cuenta regresiva ha dejado de ser una estadística para convertirse en una obsesión global. Con 965 goles en su hoja de servicios, Cristiano necesita apenas 35 más para entrar en un olimpo donde la luz es tan cegadora que nadie más ha podido sostenerle la mirada en la era del futbol tecnificado y el VAR.

El gol de penal no fue sólo un ejercicio de potencia; fue la confirmación de su vigencia. Además, Ronaldo demostró que su ego, tantas veces cuestionado, ha madurado hacia la sabiduría táctica. Antes de salir de cambio al minuto 12 del segundo tiempo, regaló una asistencia de seda a Sadio Mané tras un engaño que dejó a la defensa rival buscando sombras.

A los 41 años, Cristiano no compite contra los defensas, compite contra el tiempo y contra su propia sombra. La cifra de los 1,000 goles ya no es una pregunta de 'si podrá', sino de 'cuándo sucederà.

La lucha doméstica en Arabia: Quiñones y Toney en el radar

A pesar de su jerarquía universal, el portugués no descuida el patio de su casa actual. Con este tanto, Ronaldo llegó a 21 goles en la Saudi Pro League, situándose en una persecución feroz por el título de goleo. El máximo artillero es el inglés Ivan Toney con 23 dianas, seguido muy de cerca por el mexicano Julián Quiñones con 22.