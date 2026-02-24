Aficionados de Real Madrid se van contra Gianluca Prestianni en su llegada

La polémica sobre Gianluca Prestianni continúa, ya que a pesar de haber sido suspendido para los playoffs de vuelta ante Real Madrid, el jugador del Benfica se hizo presente en el hotel de concentración para la previa del duelo a jugarse este miércoles 25 de febrero; aficionados Merengues se fueron contra el argentino a su llegada.

A poco más de 24 horas de que se juegue el compromiso en el Estadio Santiago Bernabéu, los aficionados de Real Madrid no perdonan ni olvidan los hechos que tienen en el ojo del huracán a Gianluca Prestiani, quien vive una nueva polémica en su carrera de la cual aseguró ser inocente.

Ante ello, el futbolista argentino hizo el viaje para el partido de Champions League a disputarse este miércoles 25 de febrero en la Casa Blanca, duelo para el que se encuentra suspendido y en el que se espera una serie de muestras de apoyo hacia Vinicius Jr.

Los seguidores de Real Madrid no se quedaron atrás, asistiendo al hotel de concentración de Benfica y –entre alabanzas a José Mourinho- uno de ellos abucheó a Prestianni una vez que éste bajó del autobús, haciéndole notar el ambiente hostil que lo rodea previo a la eliminatoria.

Estas fueron las imágenes y los hechos suscitados en Madrid:

Dentro del terreno de juego, Real Madrid deberá ganar o empatar para evitar que Benfica (si se impone por un gol) envíe la eliminatoria a Tiempo Extra, o que si los portugueses los derrotan por dos o más tantos, sean las Águilas quienes avancen a los Octavos de Final para enfrentarse a Manchester City o Sporting de Lisboa, duelo de poder a poder que pondría frente a frente a dos de los equipos lusos más poderosos.

BFG