Real Madrid avanza a octavos de la Champions tras derrotar al Benfica por 3-1 en el global

Real Madrid cumplió con la misión y se impuso, con algunas complicaciones, al Benfica de Portugal para asegurar su pase a la ronda de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa con un gol de Vinícius que selló el destino.

El primer tiempo estuvo marcado en el arranque por la tensión que se fue generando desde días previos por el tema de Vinícius Jr y Gianluca Prestianni, donde el morbo estaba más centrado en la respuesta de la grada del Santiago Bernabéu que la cancha, pero pronto las acciones del partido hicieron dejar de lado el tema para enfocarse en la eliminatoria.

El partido comenzó con un jarro de agua fría para los de Arbeloa. En el minuto 13, una desatención defensiva de Camavinga permitió a Pavlidis colarse por la espalda de la zaga. Su centro raso fue desviado peligrosamente por Asencio hacia su propia portería; Courtois obró un milagro en primera instancia, pero el rechace cayó en los pies de Rafa Silva, quien no perdonó el 0-1.

Sin embargo, la reacción merengue no se hizo esperar. Apenas tres minutos después, Aurélien Tchouameni apareció en el área para soltar un latigazo imparable que se coló pegado al palo de Anatoli Trubin, devolviendo la tranquilidad al feudo madridista con su primer gol en la máxima competición europea y manteniendo la ventaja del 2-1 en el global.

A partir del empate, el Madrid buscó el segundo liderado por un Vinícius muy activo. El ataque dio sus frutos y en el minuto 31 Arda Güler, en su partido número 100 con la camiseta blanca, mandó el balón al fondo de la red. No obstante, una decisión del árbitro tras consulta con el VAR intervino para anular el tanto por un fuera de juego previo de Gonzalo.

El Benfica, lejos de rendirse, demostró que la eliminatoria seguía abierta. En la recta final del primer tiempo, Courtois tuvo que emplearse a fondo con una espectacular intervención para negar el gol a un potente disparo del colombiano Richard Ríos.

El segundo tiempo, el gol definitivo

Para el segundo tiempo las cosas se mantuvieron más equilibradas, pero el Real Madrid comenzó a encontrar algunos espacios que lo acercaban a su segundo gol y con ello comenzar a pensar en la tranquilidad de un 3-1 en el global.

Tras un inicio accidentado, marcado por el dramático choque entre Camavinga y Asencio —que obligó al central a retirarse en camilla y con collarín—, el conjunto de Álvaro Arbeloa era amenazado por el cuadro portugués.

Rafa Silva tuvo la oportunidad del empate global, pero estrelló un disparo con el exterior en el larguero, rozando el 1-2 que habría silenciado el estadio.

Sin embargo, en el minuto 79, apareció Fede Valverde filtrando un balón que dejó a Vinícius Júnior en un mano a mano frente a Trubin para el 2-1 del partido y el 3-1 global que, le permite al Real Madrid avanzar a octavos de final de la Liga de Campeones.