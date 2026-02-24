"Me llamó enano": La polémica defensa de Prestianni para negar racismo contra Vinícius

En el epicentro de una tormenta mediática en Madrid, el futbolista argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, ha definido la estrategia legal con la que buscará desestimar las acusaciones de racismo vertidas por Vinícius Júnior y que, por ahora, lo tienen suspendido de poder disputar el partido final de la serie que sostienen ante el Real Madrid en los playoffs de la Champions League.

A pesar de encontrarse bajo una suspensión que le impide participar en el duelo de vuelta de los playoffs, el jugador viajó con la delegación a la capital española para encarar un proceso que ha tensado las relaciones entre ambos clubes.

De acuerdo con informes del diario británico The Times, Prestianni basará su defensa en un intercambio de insultos que, según su versión, dista de ser un acto de discriminación racial.

El argentino alegará que en ningún momento llamó "mono" al delantero brasileño del Real Madrid. En su lugar, sostendrá que utilizó un comentario homofóbico —"maricón"— como una respuesta inmediata a un insulto previo de Vinícius, quien presuntamente le llamó "enano".

Con esta postura, el jugador de 20 años busca reclasificar la naturaleza de la ofensa, intentando evitar las severas penas que la UEFA impone por actos racistas.

La sanción de la UEFA y la apelación del Benfica

La UEFA determinó una suspensión provisional de un partido para el extremo argentino mientras se lleva a cabo la investigación técnica sobre lo ocurrido el pasado 17 de febrero en Lisboa.

Aunque el Benfica presentó una apelación de emergencia para habilitar al jugador este miércoles, el propio club ha reconocido que es una "utopía" legal revertir el fallo antes del pitazo inicial en el Santiago Bernabéu.

La situación no ha sido sencilla porque existen voces de todos los sectores. Por un lado están quienes piensan que la sanción es correcta, mientras que otros han criticado a la UEFA por imponer una sanción cuando el proceso de investigación aún no está cerrado y han cuestionado ¿qué pasará si el proceso determina que no es culpable?