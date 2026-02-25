Gylfi Sigurdsson, el mago de Islandia que jugará ante México y que dejó huella en la Premier League

Gylfi Sigurdsson ha forjado una carrera que es tan singular como la propia epopeya futbolística de Islandia. Su camino hacia la cima comenzó lejos de los focos. Aterrizó en Inglaterra a la temprana edad de 15 años para unirse a la academia del Reading.

De manera paulatina, el mediocampista ofensivo se convirtió en un rostro familiar de la Premier League tras su paso por cuatro divisiones inglesas, un hecho que él mismo recuerda como una "buena pequeña lección" que le enseñó a apreciar los grandes escenarios. Sus exitosas cesiones en el Shrewsbury Town y el Crewe Alexandra forjaron el carácter y la ética de trabajo que lo definirían, un rasgo que la prensa británica siempre destacó junto con su talento.

Tras brillar en el Reading, Sigurdsson consolidó su reputación como un especialista en jugadas a balón parado y un mediocampista con una visión de juego superior durante sus dos etapas en el Swansea City (2012 y 2014-2017). Fue en el sur de Gales donde se convirtió en "maestro del mediocampo" y llamó la atención de los clubes más grandes, lo que le valió un traspaso récord al Everton en 2017, por aproximadamente 45 millones de libras.

A nivel internacional es el máximo goleador histórico de su selección y una pieza fundamental de la generación que llevó a Islandia a sus dos primeros grandes torneos: la Eurocopa 2016 y la Copa del Mundo 2018, un logro que generó una ola de entusiasmo que abarcó a aproximadamente el uno por ciento de la población de su país, que viajó para animarlos.

Se llevó los elogios de Carlo Ancelotti

Durante su tiempo en el Everton, Sigurdsson estuvo bajo la dirección de varios técnicos, entre ellos Carlo Ancelotti, acaso el más destacado. El entrenador italiano, conocido por su manejo de talentos de élite, se refirió al valor del islandés y otros mediocampistas para el sistema del equipo. Ancelotti afirmó que tener a jugadores como Sigurdsson, el colombiano James Rodríguez y el portugués André Gomes en el centro del campo es una garantía de oportunidades de gol para los delanteros.

"Si juego como delantero y tengo detrás mío a James, Sigurdsson y Gomes, puedo marcar goles". Esa declaración resalta la calidad creativa del islandés como un proveedor clave para los atacantes del Everton.

Carlo Ancelotti tras un partido del Everton contra el Manchester United. Reuters

Además, el estratega italiano destacó su capacidad para ejecutar jugadas de estrategia, lo que generaba oportunidades de gol: "Marcamos muchos goles a balón parado, porque tenemos cabeceadores fantásticos como Yerry Mina, Calvert-Lewin, Michael Keane y

La prensa británica retrató a Sigurdsson como un jugador de talento y tenacidad forjado en las ligas inglesas, convirtiéndose en el rostro de una histórica generación islandesa y que hoy, a sus 36 años, enfrentará a la Selección Mexicana.

¿A qué hora y dónde ver el México-Islandia?

El encuentro inicia a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) de este miércoles 25 de febrero desde la cancha del Estadio La Corregidora

Fecha : Miércoles 25 de febrero de 2026

: Miércoles 25 de febrero de 2026 Horario : 8:00 pm (tiempo del centro de México)

: 8:00 pm (tiempo del centro de México) Sede: Estadio La Corregidora, Querétaro

Este amistoso internacional se podrá ver por TUDN y Azteca Deportes (tanto en TV como en línea).