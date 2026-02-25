VIDEO: Escándalo en el Bernabéu; expulsan a aficionados por realizar saludos nazis

Mientras que el Real Madrid ha desplegado una pancarta contra el racismo en el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League contra el Benfica de Portugal, un par de aficionados fueron captados por las cámaras de televisión realizando el saludo relacionado con el movimiento Nazi en el Estadio Santiago Bernabéu.

El partido de playoffs de la Liga de Campeones ha estado cargado de tensión luego del conflicto que tuvieron Vinícius Júnior y el argentino Gianluca Prestianni en el encuentro de ida. El jugador del Real Madrid argumentó que recibió insultos racistas, mientras que el integrante del Benfica dijo que simplemente respondió a las provocaciones iniciales, pero sin llamarlo “mono”.

UEFA abrió una investigación, misma que no está concluida, pero a pesar de ello el organismo europeo decidió suspender por este partido a Prestianni, una situación que el Benfica apeló pero perdió.

En el juego, las cámaras de televisión captaron a dos aficionados que sonriendo ante la transmisión hacían lo que parecía el saludo Nazi, una situación que, de inmediato, ha dado la vuelta al mundo en las redes sociales.

¿Qué ha pasado con el aficionado?

Según informó Radio Marca, los equipos de seguridad del estadio localizaron a la persona y realizaron el protocolo correspondiente de retirarlo del estadio.

"Un aficionado de la Grada Fan ha sido captado antes del comienzo por las cámaras de la retransmisión del partido realizando el saludo nazi. Inmediatamente miembros de la Seguridad del Real Madrid lo han localizado, identificado y ha sido expulsado del estadio, antes del arranque del encuentro. De manera inmediata se le ha abierto un expediente disciplinario”, informó Radio Marca durante el partido.