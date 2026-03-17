Real Madrid liquida al Manchester City y vuela a Cuartos de Final de Champions League

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa dio un golpe de autoridad sobre la mesa europea. Tras la cómoda ventaja de tres goles obtenida en el Santiago Bernabéu, el conjunto merengue no se relajó y pisó el acelerador en Inglaterra para derrotar 2-1 al Manchester City. Con este resultado, el equipo blanco cerró un marcador global de 5-1 que dejó sin palabras a los dirigidos por los locales, confirmando que el rey de la Champions League está más vivo que nunca y ya espera rival, que probablemente sea el Bayern Múnich.

Defensa del Real Madrid tapando un remate de Erling Haaland. REUTERS

LA EXPULSIÓN Y EL PENAL QUE MARCARON EL RUMBO

La historia comenzó a escribirse temprano en el cronómetro. Apenas al minuto 17, una mano de Bernardo Silva dentro del área provocó un penal que el VAR ratificó y que además le costó la tarjeta roja al jugador portugués. Con la frialdad que lo caracteriza, Vinícius Júnior tomó el balón y engañó a Gianluigi Donnarumma para poner el primero de la tarde.

Vinícius anotando de penal ante Donnarumma. REUTERS

A pesar de la inferioridad numérica, los ’Ciudadanos’ no bajaron los brazos y encontraron el empate momentáneo al 41' gracias a un martillazo de Erling Haaland tras un tiro de esquina, dándole una ligera esperanza a la tribuna antes del descanso, aunque el panorama lucía sumamente complicado.

EL VAR Y LA SENTENCIA FINAL PARA EL EQUIPO DE ARBELOA

El complemento fue un auténtico tablero de ajedrez donde Álvaro Arbeloa movió sus piezas con maestría. La mala noticia para el Madrid fue la salida de Thibaut Courtois por lesión, permitiendo el ingreso de Andrii Lunin, quien bajó la cortina ante los embates de Rodri y los intentos desesperados de Rayan Cherki. El estratega merengue refrescó el ataque con el ingreso de Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga, controlando los tiempos de un futbol que se jugaba al ritmo del mediocampo español.

Vinícius celebrando su anotación de penal. REUTERS

Cuando el partido agonizaba, el drama se hizo presente. Al minuto 91, el VAR le negó un gol a Vinícius por un fuera de lugar previo, aunque el brasileño fue amonestado por burlarse del público inglés y por acumulación de tarjetas se perderá la ida de los Cuartos de Final. Sin embargo, la revancha para el brasileño llegó apenas dos minutos después. En una jugada colectiva precisa, Aurélien Tchouaméni mandó un centro venenoso que 'Vini' remató de zurda para sellar el 2-1 definitivo.

Con el silbatazo final, el Real Madrid sentenció al Manchester City y mandó un mensaje claro a todo el continente: el camino a la Champions League pasa por Chamartín. Ahora, el horizonte apunta hacia los Cuartos de Final, donde el Bayern Múnich sería su posible rival, en caso de que los alemanes también sentencien su serie ante el Atalanta.