¡Sorpresa en la Champions! Guardiola y el City no entrenaron para enfrentar al Real Madrid

El director técnico del Manchester City, Pep Guardiola, sorprendió a todos en la previa del crucial partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. En un movimiento completamente inesperado para el futbol de máxima exigencia, el conjunto inglés tomó la decisión de no entrenar este lunes antes de recibir al Real Madrid en el Etihad Stadium, duelo que definirá el pase a la siguiente ronda del torneo continental.

Los ciudadanos tienen la titánica misión de lograr la ansiada remontada tras caer por un contundente 3-0 en el duelo de ida disputado en la mítica cancha del Santiago Bernabéu. Sin embargo, la extenuante carga de partidos y los continuos viajes obligaron al estratega catalán a priorizar el descanso físico de su plantilla por encima del trabajo táctico en el césped.

Pep Guardiola con semblante serio. REUTERS

"Estuvimos en Madrid, llegamos tarde, luego fuimos a Londres, llegamos ayer. Hoy no puedo hacer nada", explicó Pep Guardiola ante los medios de comunicación. El técnico detalló que, en este nivel de futbol, el entrenamiento ya no marca una gran diferencia cuando el tiempo escasea, revelando que el equipo únicamente realizará una pequeña activación antes del silbatazo inicial. "Ya lo hice un par de veces esta temporada, no es la primera vez", aseguró con total tranquilidad sobre esta polémica decisión.

EL RETO MENTAL PARA BUSCAR LA HAZAÑA EN INGLATERRA

A pesar de la pesada desventaja en el marcador global, Guardiola confía plenamente en la capacidad y la "increíble experiencia" de sus pupilos. El entrenador reconoció que no son el mismo grupo de años anteriores, pero ven este compromiso vital como "una oportunidad maravillosa para intentar" darle la vuelta a la complicada eliminatoria europea.

Pep Guardiola explicó por qué dio descanso a sus jugadores. REUTERS

"Es un partido de futbol, pueden pasar muchas cosas. Tienes que enfocarte en intentar ganar primero el partido y después ver qué sucede", mencionó el estratega. Para el timonel del Manchester City, el aspecto psicológico será la clave fundamental la noche del miércoles. "Si juegas bien, tu mentalidad será fuerte. Es más lo que vamos a defender, será una tarea ardua. El resultado no es perfecto, pero estamos aquí, esto es futbol y puede pasar cualquier cosa".

El planteamiento del cuadro local exigirá tomar grandes riesgos desde el primer minuto. Guardiola enfatizó que sus jugadores deben buscar un partido perfecto en todos los sentidos, ser sostenibles, mantener la intensidad y, sobre todo, no bajar los brazos ni un solo segundo, incluso si la primera mitad resulta adversa. "Sabemos que generar goles en pocos minutos ya lo logramos esta temporada. Es una final, sabemos lo que tenemos que hacer, ya somos adultos", remarcó.

LOS NÚMEROS DE GUARDIOLA FRENTE AL CUADRO MERENGUE

Lejos de sentir una presión extrema por una posible eliminación tempranera en casa, el director técnico aprovechó la conferencia para sacar pecho sobre su destacado historial personal frente al equipo español. A lo largo de su exitosa carrera en los banquillos, Pep Guardiola se enfrentó al Real Madrid en 29 ocasiones, presumiendo un saldo estadístico muy positivo: 14 victorias y solo 9 derrotas. "Estoy muy satisfecho con las experiencias que viví... Los datos no son malos, no tengo malos números contra ellos", advirtió con firmeza.

Ruben Días aplaudiendo y mirando hacia arriba. REUTERS

Finalmente, el entrenador dejó una profunda reflexión sobre la naturaleza del deporte y la feroz presión mediática que rodea a cada fase eliminatoria de la Champions League. Para el exjugador, caer eliminados no significa un fracaso absoluto, siempre y cuando el equipo entregue todo el esfuerzo en el terreno de juego. "En el deporte puedes hacer cosas bien, el otro equipo puede ser mejor que tú, lo aceptas y solo intentas ser mejor. No tienes que sentir que es un fracaso. Ningún equipo gana siempre, no existe la perfección en el futbol", concluyó.

Con este panorama completamente atípico, el Manchester City buscará la hazaña histórica ante el 'Rey de Europa', apostando por el descanso físico, la mentalidad ganadora y la contundencia de sus estrellas para conseguir el ansiado boleto a la siguiente fase.