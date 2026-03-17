Real Madrid-City rompe récord en Champions: 100 millones de espectadores para un juego de octavos

Lo del Real Madrid ya no es medible en datos cuantitativos, casi siempre rompe un récord en cada edición de Champions League, su torneo fetiche y en el que ande bien o mal, sigue siendo el vikingo que arrasa por Europa.

Ahora consiguió otro, aunque para ello haya tomado de cómplice al Manchester City que en toda la serie de octavos de final sólo sirvió de eso, de comparsa.

El juego de vuelta, con el morbo de saber si había remontada o goleada atrajo una marea humana de 100 millones de espectadores conectados desde cada rincón del planeta. Esa es la proyección que la UEFA.

El Real Madrid bate otro récord en champions @RealMadrid

¿Dijiste 100 millones de personas?

Para dimensionar la cifra: 100 millones de personas equivalen a llenar más de 1,200 veces el Estadio Santiago Bernabéu. Es una cifra que coloca a este partido de Champions League en la misma mesa que el Super Bowl de la NFL, sólo que en este, obviamente no hay ni siquiera un campeón, sólo un equipo que pasa a la ronda de los mejores ocho de la competencia.

La narrativa es perfecta para el espectador. Por un lado, la mística blanca del Madrid, el equipo que parece tener un pacto con lo imposible; por el otro, la ingeniería de precisión del City de Guardiola. Un partido que últimamente se ha llevado al rango del Clásico moderno.

Madrid-City: un activo digital

El crecimiento de la audiencia no es casualidad. La consolidación de las plataformas de streaming y la explosión del consumo en dispositivos móviles han permitido que este duelo sea accesible para mercados que antes eran marginales.

Si bien las finales de la Champions suelen alcanzar picos más altos, que un duelo de esta fase aspire a los 100 millones de testigos confirma una verdad absoluta: el Real Madrid y el Manchester City son, hoy por hoy, las dos marcas más poderosas del deporte global.

Estos son algunos datos de eventos masivos en visualizaciones:

Final Champions 2024: ~145 millones de espectadores.

Super Bowl LIX (2025): ~127 millones de espectadores.

Real Madrid vs Man City (Hoy): +100 millones (Proyectado).