Arsenal Vs Sporting: primer partido confirmado de Cuartos de Final en Champions
Arsenal y Sporting Lisboa se enfrentarán en los Cuartos de Final en la Champions League, confirmando el primer enfrentamiento de esta fase
Manteniendo el sueño de llegar a Budapest, Arsenal y Sporting Lisboa consiguieron su boleto para los Cuartos de Final de Champions League, confirmando el primer partido de la fase que se llevará a cabo entre el martes 6 y miércoles 15 de abril.
Protagonizando una de las remontadas más importantes en su historia, Sporting Lisboa necesitó de los tiempos extra para eliminar a Bodo/Glimt y confirmar su sitio entre los 8 mejores de la temporada en Europa.
Por su parte, Arsenal llegó al Emirates Stadium con el empate en la ida frente a Bayer Leverkusen, sin embargo, los tantos de Eberechi Eberechi Eze (36’) y Declan Rice (63’) le dieron el boleto a la siguiente etapa a los Gunners, mismos que buscan consagrar su gran temporada en Premier League y Champions.
De esta forma, se confirmó la primera eliminatoria para los Cuartos de Final en la Champions League 2025/26. Estas son las fechas en que se llevarán a cabo los partidos de esta fase.
Ida: martes 6 y miércoles 7 de abril.
Vuelta: martes 14 y miércoles 15 de abril.
Al momento: Todos los calificados a Cuartos de Final
Además de Arsenal y Sporting de Lisboa, estos son los equipos que ya tienen su boleto asegurado para los Cuartos de Final de Champions League:
PSG / derrotó 8-2 en el global al Chelsea.
Real Madrid / se impuso 5-1 en el global a Manchester City.
Los otros cuatro boletos se repartirán este miércoles 18 de marzo, donde Newcastle y Galatasaray intentarán dar la sorpresa máxima:
Barcelona Vs Newcastle / 1-1 en la ida / 11:45 horas.
Bayern Múnich Vs Atalanta / 6-1 para los alemanes en la ida / 14:00 horas.
Liverpool Vs Galatasaray / 0-1 en favor de los turcos durante la ida / 14:00 horas.
Tottenham Vs Atlético de Madrid / 5-2 en favor de los españoles durante la ida / 14:00 horas.
* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.
BFG