Arsenal Vs Sporting: primer partido confirmado de Cuartos de Final en Champions

Manteniendo el sueño de llegar a Budapest, Arsenal y Sporting Lisboa consiguieron su boleto para los Cuartos de Final de Champions League, confirmando el primer partido de la fase que se llevará a cabo entre el martes 6 y miércoles 15 de abril.

Protagonizando una de las remontadas más importantes en su historia, Sporting Lisboa necesitó de los tiempos extra para eliminar a Bodo/Glimt y confirmar su sitio entre los 8 mejores de la temporada en Europa.

Por su parte, Arsenal llegó al Emirates Stadium con el empate en la ida frente a Bayer Leverkusen, sin embargo, los tantos de Eberechi Eberechi Eze (36’) y Declan Rice (63’) le dieron el boleto a la siguiente etapa a los Gunners, mismos que buscan consagrar su gran temporada en Premier League y Champions.

De esta forma, se confirmó la primera eliminatoria para los Cuartos de Final en la Champions League 2025/26. Estas son las fechas en que se llevarán a cabo los partidos de esta fase.

Ida: martes 6 y miércoles 7 de abril.

Vuelta: martes 14 y miércoles 15 de abril.

Al momento: Todos los calificados a Cuartos de Final

Además de Arsenal y Sporting de Lisboa, estos son los equipos que ya tienen su boleto asegurado para los Cuartos de Final de Champions League:

PSG / derrotó 8-2 en el global al Chelsea.

Real Madrid / se impuso 5-1 en el global a Manchester City.

Vinicius Jr. se burla de los aficionados de Manchester City en Champions League. Reuters

Los otros cuatro boletos se repartirán este miércoles 18 de marzo, donde Newcastle y Galatasaray intentarán dar la sorpresa máxima:

Barcelona Vs Newcastle / 1-1 en la ida / 11:45 horas.

Bayern Múnich Vs Atalanta / 6-1 para los alemanes en la ida / 14:00 horas.

Liverpool Vs Galatasaray / 0-1 en favor de los turcos durante la ida / 14:00 horas.

Tottenham Vs Atlético de Madrid / 5-2 en favor de los españoles durante la ida / 14:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG