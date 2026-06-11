Raúl Jiménez rompe su maldición: de pedir autógrafos a BLACKPINK a superar a Borgetti en el Mundial

Durante meses, para millones de personas ajenas al entorno futbolístico, Raúl Jiménez era identificado simplemente como el personaje que le pide un autógrafo a una integrante del grupo de K-pop BLACKPINK en el comercial global de Nike, Rip the Script. Sin embargo, este jueves, ante millones de espectadores, el delantero hidalguense dejó ese rol atrás para siempre.

Al minuto 67 del encuentro inaugural del Mundial 2026, el actual referente ofensivo se elevó con autoridad dentro del área chica. Con un frentazo implacable tras un centro quirúrgico de Roberto Alvarado, firmó el segundo tanto de la Selección Mexicana. No fue una anotación cualquiera: con este remate alcanzó 47 goles con el Tri, superando la marca histórica del mítico Jared Borgetti para quedar en solitario como el segundo romperredes histórico de la escuadra nacional.

El fin de una dolorosa sequía mundialista

La importancia de esta anotación cobra una dimensión monumental al analizar el contexto del ariete azteca. El exfutbolista del Fulham, quien volverá al Wolverhampton para la próxima temporada, arrastraba una malaria estadística difícil de creer para un jugador de su jerarquía:

Brasil 2014: Participación activa sin registro de anotaciones.

Participación activa sin registro de anotaciones. Rusia 2018: Minutos acumulados con el arco rival cerrado.

Minutos acumulados con el arco rival cerrado. Catar 2022: Presencia ofensiva que concluyó con el casillero en cero.

Tres ediciones de la Copa del Mundo y cero festejos en su cuenta personal. El ayuno terminó en el escenario más imponente del balompié internacional: el Coloso de Santa Úrsula, ante su propia afición y en una inauguración.

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La campaña publicitaria de la marca estadunidense lo colocó junto a leyendas de la talla de Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Alexia Putellas y Pedri. La escena del autógrafo con la estrella asiática se viralizó rápidamente en plataformas digitales, provocando que el público juvenil lo encasillara como “el futbolista que le pidió un autógrafo a BLACKPINK. Hoy, ese mismo sector de la audiencia observó su nombre en las pantallas del partido más esperado del año.

Ahora, en la cima absoluta del futbol mexicano se encuentra a solo cinco anotaciones de distancia. El récord histórico de Javier "Chicharito" Hernández y sus 52 dianas lucen más alcanzables que nunca. El camino del Tri apenas comienza.