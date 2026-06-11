La tragicomedia de México a través de todos sus resultados en los Mundiales

La Selección Mexicana encara el Mundial 2026 con la urgencia histórica de superar su eterno límite futbolístico. Actuar como anfitrión representa la máxima oportunidad para que el conjunto azteca derribe el famoso techo de cristal que ha frenado a múltiples generaciones de futbolistas.

El historial de la Selección Mexicana en Mundiales

A lo largo de 17 ediciones, México acumula 59 partidos en la máxima justa del balompié. El balance estadístico refleja la complejidad de su trayectoria en el torneo organizado por la FIFA:

Victorias: 17 triunfos celebrados

Empates: 15 duelos igualados

Derrotas: 27 caídas registradas

Goles a favor: 62 anotaciones

Goles en contra: 101 tantos concedidos

El camino tricolor comenzó en Uruguay 1930, sufriendo frente a Francia el primer gol en la historia de los Mundiales. Desde entonces, el representativo nacional ha oscilado entre dolorosas eliminaciones y destellos de genialidad.

La maldición del quinto partido

El verdadero desafío del seleccionado radica en los octavos de final. El balompié nacional sueña con emular lo conseguido en México 1986, donde la localía impulsó al equipo hasta la instancia de cuartos de final, fase en la que cayó en tanda de penales ante Alemania Federal tras empatar sin anotaciones.

Fuera de territorio propio, el éxito ha sido esquivo. Desde la dolorosa caída ante Bulgaria en EU 1994 mediante la definición por penales, pasando por el amargo tiempo extra contra la Argentina de Lionel Messi en Alemania 2006, hasta el colapso sufrido en Catar 2022 al quedar eliminados en fase de grupos, el combinado verde arrastra una deuda pendiente con sus aficionados.

TODOS LOS PARTIDOS DE MÉXICO EN MUNDIALES

Edición Rival Marcador

Uruguay 1930 / Francia /1-4

Uruguay 1930 / Chile /0-3

Uruguay 1930 / Argentina / 3-6

Brasil 1950 / Brasil / 0-4

Brasil 1950 / Yugoslavia / 1-4

Brasil 1950 / Suiza / 1-2

Suiza 1954 / Brasil / 0-5

Suiza 1954 / Francia / 2-3

Suecia 1958 / Suecia / 0-3

Suecia 1958 / Gales / 1-1 SUMA PRIMER PUNTO

Suecia 1958 / Hungría / 0-4

Chile 1962 / Brasil / 0-2

Chile 1962 / España / 0-1

Chile 1962 / Checoslovaquia / 3-1 PRIMER TRIUNFO

Inglaterra 1966 / Francia / 1-1

Inglaterra 1966 / Uruguay / 0-0

México 1970 / Unión Soviética / 0-0 PARTIDO INAUGURAL

México 1970 / El Salvador / 4-0

México 1970 / Bélgica / 1-0

México 1970 / Italia / 1-4

Argentina 1978 / Túnez / 1-3

Argentina 1978 / Alemania Federal / 0-6

Argentina 1978 / Polonia / 1-3 TERMINA ÚLTIMO

México 1986 / Bélgica / 2-1

México 1986 / Paraguay / 1-1

México 1986 / Irak / 1-0

México 1986 / Bulgaria / 2-0 OCTAVOS DE FINAL

México 1986 / Alemania Federal / 0-0 (p: 1-4) CUARTOS DE FINAL

EU 1994 / Irlanda / 1-1

EU 1994 / Italia / 1-1

EU 1994 / Noruega / 1-0

EU 1994 / Bulgaria / 1-1 (p: 1-3) OCTAVOS DE FINAL

Francia 1998 / Corea del Sur / 3-1

Francia 1998 / Bélgica / 2-2

Francia 1998 / Países Bajos / 2-2

Francia 1998 / Alemania / 1-2 OCTAVOS DE FINAL

Corea-Japón 2002 / Croacia / 1-0

Corea-Japón 2002 / Ecuador / 2-1

Corea-Japón 2002 / Italia / 1-1

Corea-Japón 2002 / EU / 0-2 OCTAVOS DE FINAL

Alemania 2006 / Irán / 3-1

Alemania 2006 / Angola / 0-0

Alemania 2006 / Portugal / 1-2

Alemania 2006 / Argentina / 1-2 (t.e.) OCTAVOS DE FINAL

Sudáfrica 2010 / Sudáfrica / 1-1 JUEGO INAUGURAL

Sudáfrica 2010 / Francia / 2-0

Sudáfrica 2010 / |Uruguay / 0-1

Sudáfrica 2010 / Argentina / 1-3 OCTAVOS DE FINAL

Brasil 2014 / Camerún / 1-0

Brasil 2014 / Brasil / 0-0

Brasil 2014 / Croacia / 3-1

Brasil 2014 / Argentina / 1-2 OCTAVOS DE FINAL

Rusia 2018 / Alemania / 1-0

Rusia 2018 / Corea del Sur / 2-1

Rusia 2018 / Suecia / 0-3

Rusia 2018 / Brasil / 0-2 OCTAVOS DE FINAL

Catar 2022 / Polonia / 0-0

Catar 2022 / Argentina / 0-2

Catar 2022 / Arabia Saudita / 2-1

(p) = definición por penales | (t.e.) = tiempo extra

Nota editorial: Los marcadores reflejan el resultado desde la perspectiva del marcador de México.